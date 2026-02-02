EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 38. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.02.2026 / 10:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Henkel AG & Co. KGaA Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 38. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 26. Januar 2026 bis einschließlich 30. Januar 2026 wurden insgesamt Stück 454.753 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 62.911 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 26.01.2026 XETR 75.636 72,0554 5.449.984,06 CEUX 30.000 72,0619 2.161.857,18 27.01.2026 XETR 50.000 71,6159 3.580.796,94 28.01.2026 XETR 60.000 71,8259 4.309.554,48 CEUX 27.000 71,8234 1.939.230,48 TQEX 5.000 71,8351 359.175,64 AQEU 7.152 71,8511 513.879,08 29.01.2026 XETR 74.965 72,7331 5.452.433,74 CEUX 25.000 72,7024 1.817.559,48 30.01.2026 XETR 75.000 74,0490 5.553.673,96 CEUX 25.000 74,0245 1.850.612,04 Gesamt 454.753 72,5421 32.988.757,08

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 26.01.2026 XETR 8.087 67,8848 548.984,40 27.01.2026 XETR 9.824 67,4692 662.817,25 28.01.2026 XETR 10.000 67,6865 676.865,15 CEUX 5.000 67,7118 338.559,00 29.01.2026 XETR 10.000 68,5560 685.560,30 CEUX 5.000 68,5555 342.777,25 30.01.2026 XETR 15.000 69,4553 1.041.829,85 Gesamt 62.911 68,3091 4.297.393,20

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 30. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 10.589.756 Vorzugsaktien und Stück 2.746.529 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities – MTF).

Düsseldorf, 2. Februar 2026

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

02.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Henkel AG & Co. KGaA Henkel Str. 67 40589 Düsseldorf Deutschland Internet: www.henkel.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2269124 02.02.2026 CET/CEST