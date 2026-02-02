EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.02.2026 / 14:08 CET/CEST
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 26. Januar 2026 bis einschließlich 30. Januar 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 72.077 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 2. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

RückkauftagAggregiertes Volumen in Stück
 		Gewichteter Durchschnittskurs
 		Handelsplattform
(MIC Code)
 
26.01.20265.06085,7227CEUX
26.01.20262.47585,5386TQEX
26.01.20262.68985,5204XETA
27.01.20265.51185,7950CEUX
27.01.20261.68885,6310TQEX
27.01.20262.37785,9575XETA
28.01.20268.64285,4653CEUX
28.01.20264.25985,2458TQEX
28.01.20264.69385,3032XETA
29.01.20268.64184,2227CEUX
29.01.20264.27084,3500TQEX
29.01.20265.61284,3427XETA
30.01.20268.33884,0273CEUX
30.01.20262.68584,0624TQEX
30.01.20265.13784,1070XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. Januar 2026 bis einschließlich 30. Januar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 261.406 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-januar-2026 veröffentlicht.

Berlin, 2. Februar 2026

Scout24 SE

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet:www.scout24.com
