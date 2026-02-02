EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Stabilus SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2025 – 3. Zwischenmeldung

Die Stabilus SE hat im Zeitraum vom 26. Januar 2026 bis einschließlich 28. Januar 2026 insgesamt 12.000 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 17. Dezember 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 15. Januar 2026 mitgeteilt wurde. Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl Aktien Durchschnittskurs in EUR Gesamtbetrag in EUR 2026-01-26 4.000 18,8475 75.390,00 2026-01-27 4.000 18,5166 74.066,40 2026-01-28 4.000 18,6100 74.440,00

Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 15. Januar 2026 durch die Stabilus SE zurückerworbenen Aktien auf 40.000 Stück.

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von Stabilus SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf Unternehmenswebsite unter ir.stabilus.com/de/investor-relations/aktie#aktienrueckkauf verfügbar.

Koblenz, 2. Februar, 2026

Stabilus SE

Der Vorstand

Stabilus SE Wallersheimer Weg 100 56070 Koblenz Deutschland

