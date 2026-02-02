EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: WashTec AG / Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien – 14. Zwischenmeldung
WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.02.2026 / 08:48 CET/CEST
Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien – 14. Zwischenmeldung

Augsburg, den 2. Februar 2026

Im Zeitraum vom 26. Januar 2026 bis einschließlich 30. Januar 2026 hat die WashTec AG insgesamt 5.339 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025 gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 5. November 2025 entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

DatumAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
26.01.2026 1.130  48,7558
27.01.2026 1.150  48,6869
28.01.2026 1.171  48,5260
29.01.2026 708  48,6119
30.01.2026 1.180  48,7487

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 6. November 2025 bis einschließlich 30. Januar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 56.614 Aktien. Der Erwerb der Aktien der WashTec AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der WashTec AG beauftragte Bank.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der WashTec AG im Bereich „Aktie“ Abschnitt „Aktienrückkauf“ veröffentlicht (

ir.washtec.de

).

WashTec AG

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Deutschland
Internet:www.washtec.de
