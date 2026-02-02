EQS-DD: audius SE: Konstantin Tsaligopoulos, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.02.2026 / 15:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Konstantin Nachname(n): Tsaligopoulos

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

audius SE

b) LEI

529900IIE5I72B53SP39

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A40ET13

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 12,80 EUR 1.510,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 12,8000 EUR 1.510,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Lang&Schwarz TradeCenter MIC: LSSI

02.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: audius SE Mercedesstr. 31 71384 Weinstadt Deutschland Internet: https://www.audius.de/de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103076 02.02.2026 CET/CEST