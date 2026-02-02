EQS-DD: audius SE: Konstantin Tsaligopoulos, Verkauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.02.2026 / 15:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Konstantin
Nachname(n):Tsaligopoulos

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

audius SE

b) LEI

529900IIE5I72B53SP39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A40ET13

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
12,80 EUR19.200,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
12,8000 EUR19.200,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Lang&Schwarz TradeCenter
MIC:LSSI

Sprache:Deutsch
Unternehmen:audius SE
Mercedesstr. 31
71384 Weinstadt
Deutschland
Internet:https://www.audius.de/de
103074 02.02.2026 CET/CEST

