EQS-DD: audius SE: Konstantin Tsaligopoulos, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.02.2026 / 15:03 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Konstantin
|Nachname(n):
|Tsaligopoulos
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|audius SE
b) LEI
|529900IIE5I72B53SP39
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A40ET13
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|12,80 EUR
|19.200,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|12,8000 EUR
|19.200,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.01.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Lang&Schwarz TradeCenter
|MIC:
|LSSI
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|audius SE
|Mercedesstr. 31
|71384 Weinstadt
|Deutschland
|Internet:
|https://www.audius.de/de
