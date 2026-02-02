EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.02.2026 / 10:40 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Nikolas
Nachname(n): Bullwinkel
Position: Geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Circus SE

b) LEI
98450020CA9F13FUED64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2YN355

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
8,7800 EUR 9.991,6400 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
8,7800 EUR 9.991,6400 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


Circus

