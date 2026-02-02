EQS-News: Katjes International übernimmt die Marke Graze von Unilever

EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Rechtssache

Katjes International übernimmt die Marke Graze von Unilever

Katjes International hat heute den Erwerb der Healthy Snacking Marke Graze vollzogen

Produktion in London mit ca. 180 Mitarbeitenden übernommen

Gesetzlicher Mitarbeiterkonsultationsprozess im Januar 2026 abgeschlossen

Düsseldorf/London, 02. Februar 2026 – Die Katjes International hat heute über ihre Tochtergesellschaft, die Future Snacks Ltd., wie geplant 100% der Geschäftsanteile an der Nature Delivered Ltd. („Graze“) von Unilever übernommen. Nach der Vereinbarung vom 01. Dezember 2025 ist nun der Vollzug zum 02. Februar 2026 erfolgt. Die üblichen Vollzugsbedingungen sowie der gesetzlich vorgeschriebene Mitarbeiterkonsultationsprozess konnten bereits im Januar 2026 erfüllt werden.

Mit der erfolgreichen Übernahme von Graze erwartet die Katjes International im laufenden Jahr einen Umsatz von rund EUR 100 Mio. in UK.

Graze ist seit 2021 als B-Corp zertifiziert und zählt im Vereinigten Königreich zu den führenden Marken im Segment „Healthy Snacking“ mit einer starken Präsenz im lokalen Lebensmitteleinzelhandel. Die hohe Deckungsgleichheit von Candy Kittens und Graze bei der Kundenbasis und im Vertrieb macht die Übernahme zu einer optimalen Ergänzung des Markenportfolios der Katjes International.

ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert Unternehmen mit starken und etablierten Konsumgütermarken in Europa. Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

