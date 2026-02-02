EQS-News: Wüstenrot & Württembergische AG: Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – Erwerb eigener Aktien, 3. Zwischenmeldung

EQS-News: Wüstenrot & Württembergische AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Transaktion eigene Aktien

Wüstenrot & Württembergische AG: Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – Erwerb eigener Aktien, 3. Zwischenmeldung



02.02.2026 / 19:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wüstenrot & Württembergische AG: Bekanntmachung nach Art.2 Abs.2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – Erwerb eigener Aktien,

3. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 26. Januar 2026 bis einschließlich 30. Januar 2026 wurden durch die Wüstenrot & Württembergische AG (ISIN DE0008051004) insgesamt 25.369 Namensaktien der Wüstenrot & Württembergische AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Rückkaufsbeginn mit Bekanntmachung vom 12. Januar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 12. Januar 2026 mitgeteilt wurde.

Vom 26. Januar 2026 bis 30. Januar 2026 betrug die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:

Datum Rückkauftag Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Aggregiertes Volumen (in EUR) 26.01.2026 4.590 14,908083 68.428,10 27.01.2026 4.978 15,011933 74.729,40 28.01.2026 5.075 15,161297 76.943,58 29.01.2026 5.218 15,142856 79.015,42 30.01.2026 5.508 15,075156 83.033,96

Die Gesamtzahl der bislang durch die Wüstenrot & Württembergische AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 12. Januar 2026 bis einschließlich 30. Januar 2026 erworbenen Namensaktien beläuft sich auf 66.193 Namensaktien.

Der Erwerb eigener Aktien der Wüstenrot & Württembergische AG erfolgt durch eine von der Wüstenrot & Württembergische AG beauftragte Bank, die Landesbank Baden-Württemberg, ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Wüstenrot & Württembergische AG unter www.ww-ag.com/de/investor-relations/aktie veröffentlicht.

Kornwestheim, den 2. Februar 2026

Wüstenrot & Württembergische AG

Der Vorstand

Kontakt:

Investor Relations

Telefon: 0711/662-725252

Mail: ir@ww-ag.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG W&W-Platz 1 70806 Kornwestheim Deutschland Internet: www.ww-ag.com ISIN: DE0008051004 WKN: 805100

