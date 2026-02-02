Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.02.2026

onvista · Uhr
RüstungBatterienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 02. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Argyle ResourceBericht 3. Quartal 2026
Capital SouthwestBericht 3. Quartal 2026
IDEXX LABORATORIESBericht Geschäftsjahr 2025
Intesa SanpaoloBericht Geschäftsjahr 2025
Julius BärBericht Geschäftsjahr 2025
MVV EnergieBericht 1. Quartal 2026
Neptune Dash TechnologiesBericht 1. Quartal 2026
NXP SemiconductorsBericht Geschäftsjahr 2025
PalantirBericht Geschäftsjahr 2025
PyramidBericht Geschäftsjahr 2025
RambusBericht Geschäftsjahr 2025
Samsung SDIBericht Geschäftsjahr 2025
TeradyneBericht Geschäftsjahr 2025
Tyson FoodsBericht 1. Quartal 2026
Walt DisneyBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Palantir
Samsung SDI
Walt Disney
Intesa Sanpaolo
Teradyne
Rambus
NXP Semiconductors
Neptune Dash Technologies
Argyle Resource
Capital Southwest
Pyramid
Julius Bär
MVV Energie
Tyson Foods
IDEXX LABORATORIES

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.01.202628. Jan. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.01.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.01.202629. Jan. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.01.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.01.202627. Jan. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.01.2026
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cashgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grundgestern, 08:30 Uhr · Acatis
Renditeanstieg bei Staatsanleihen
"Dass der Zins zurück ist, ist klar positiv"31. Jan. · onvista
Alle Premium-News