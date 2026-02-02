Einzelhandel erwartet wenig Wachstum: "Das große Aufatmen bleibt aus"

Berlin/Düsseldorf, 02. Feb (Reuters) - Der deutsche Einzelhandel blickt trotz eines erwarteten leichten Umsatzwachstums skeptisch auf 2026. Der Branchenverband HDE rechnet in seiner am Montag vorgestellten Jahresprognose für 2026 mit einem Umsatzplus von ⁠nominal zwei Prozent. Preisbereinigt (real) ‍bedeutet dies jedoch nur einen Zuwachs von einem halben Prozent für die Branche mit rund 3,1 Millionen Beschäftigten. Die Rahmenbedingungen blieben schwierig. "Es sieht derzeit nicht nach dem großen ‌Aufatmen im Einzelhandel aus", sagte HDE-Präsident Alexander von Preen. Eine Umfrage des Verbandes unterstreicht die gedämpfte Stimmung: 49 Prozent der Händler rechnen ‍mit sinkenden Umsätzen, nur 23 Prozent erwarten eine Steigerung. Zudem steht den Einzelhändlern ab April eine neue Tarifrunde mit der Gewerkschaft Verdi ins Haus. Es gebe praktisch keinen Verteilungsspielraum, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth - und warnte Verdi vor "unverhältnismäßigen Forderungen".

Wachstumstreiber bleibt dem HDE zufolge auch 2026 der Online-Handel mit einem prognostizierten nominalen Plus von 4,4 Prozent. Die Online-Händler könnten zunehmend auch bei älteren ‍Menschen punkten, hieß es. Insgesamt dürfte der Branchenumsatz im laufenden ⁠Jahr rund 697,4 Milliarden Euro erreichen - nach 683,7 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Um die Lage der Unternehmen zu verbessern, forderte der Verband die Bundesregierung zum Handeln auf. "Wir brauchen jetzt eine echte Aufbruchsstimmung", sagte ‍von Preen. Konkret verlangt der HDE einen Abbau der Bürokratie, eine Senkung der Stromsteuer für alle Unternehmen und eine dauerhafte Begrenzung der Sozialversicherungsbeiträge auf 40 ⁠Prozent. Andernfalls drohten im Handel Stellen wegzufallen, machte der Verband deutlich.

"UMSATZ HÄLT SICH"

Zudem spielt die Branche eine wichtige Rolle für die Binnenkonjunktur in der Bundesrepublik. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte 2026 um 1,0 Prozent steigen, hatte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) Ende Januar gesagt - und ‍zugleich die Hoffnung geäußert, dass die Konjunktur vom Konsum ‌gestützt wird. Doch sei der Einzelhandel ohne richtigen Schwung ins neue Jahr gestartet, beklagte von Preen. Und geopolitische Konflikte und ein "erratischer US-Präsident" verunsicherten die Verbraucher.

Dem Statistischen Bundesamt zufolge hatten die Einzelhändler im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 3,8 Prozent eingefahren. Real - also inflationsbereinigt - ergab sich den Zahlen zufolge ein Zuwachs von 2,7 Prozent - deutlich mehr als vom HDE für 2026 prognostiziert. "Der Umsatz hält sich, von Dynamik ist weiterhin wenig zu sehen", meint der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger, mit Blick auf die Zahlen. Dabei sprach der HDE auch von einem schwachen Jahr 2025. ⁠Der Umsatz habe etwa im wichtigen Weihnachtsgeschäft nur um 1,5 Prozent zugelegt.

