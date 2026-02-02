Industrie in Eurozone und Deutschland bremst Talfahrt: "Riecht nach Erholung"

Berlin, 02. Feb (Reuters) - Die Industrie der Eurozone hat ihre Talfahrt zu Jahresbeginn gebremst.

Dies geht aus den endgültigen Ergebnissen des Einkaufsmanagerindex (PMI) für Januar hervor, den der ⁠Finanzdienstleister S&P Global ‍am Montag veröffentlichte. Mit 49,5 Punkten verharrte das Barometer nach 48,8 im Dezember zwar den dritten Monat in Folge unter der ‌Wachstumsschwelle von 50 Punktenn. "Sein Anstieg signalisierte jedoch, dass die Wachstumseinbußen nach dem Neunmonatstief im Vormonat nur noch ‍äußerst schwach ausgefallen sind", hieß es weiter. Der Index spiegelt das Geschäftsklima in der Eurozonen-Industrie in einem Wert wider.

Auf Länderebene ging es mit einigen Industriesektoren im Januar aufwärts, zum Beispiel in Griechenland, Frankreich und den Niederlanden. Der PMI Frankreichs stieg sogar auf den höchsten Stand seit 43 ‍Monaten. Diese Zuwächse wurden jedoch von Wachstumsrückgängen ⁠in Italien, Spanien, Österreich und Deutschland deutlich überkompensiert. "In Deutschland ist der konjunkturelle Einbruch vom Dezember durch einen nur noch milden Rückgang abgelöst worden", erläuterte Cyrus de ‍la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank (HCOB), der Sponsorin der Umfrage. Der PMI für Deutschland verbesserte sich im Januar ⁠auf ein Dreimonatshoch von 49,1 Zählern, nach 47,0 Punkten im Dezember. "Das riecht nach einer möglichen Erholung", sagte der HCOB-Chefvolkswirt.

Die Produktion sei nach dem Rückgang im Dezember recht robust gestiegen. Der Optimismus hinsichtlich ‍der zukünftigen Geschäftstätigkeit habe sich von ‌einem bereits hohen Niveau weiter verbessert und die Auftragseingänge hätten leicht zugenommen. Die Hoffnungen auf eine breitere Erholung würden durch einige Hinweise gestützt: "So scheinen immer mehr Hersteller Chancen für eine Umstellung auf die Produktion von Verteidigungsgütern zu sehen, wo die Nachfrage aufgrund geopolitischer Spannungen und erhöhter öffentlicher Ausgaben für Verteidigung steigt." Die Lage bleibe jedoch fragil. Die Unternehmen bauten ihre Lagerbestände weiterhin zügig ab und die Auftragsbestände schrumpften sogar noch schneller als Ende ⁠vorigen Jahres.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)