Washington/Jerusalem, 01. Feb (Reuters) - Angesichts der Spannungen mit dem Iran haben sich die Generalstabschefs der ⁠USA ‍und Israels Insidern zufolge am Freitag im US-Verteidigungsministerium ausgetauscht.

Zwei US-Regierungsvertreter sagten ‌am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters, US-Generalstabschef Dan Caine und sein ‍israelischer Kollege Ejal Samir hätten im Pentagon vertrauliche Gespräche geführt.

Das Büro des israelischen Verteidigungsministers Israel Katz teilte mit, Katz habe mit Samir am Sonntag ‍nach dessen Gesprächen in ⁠Washington gesprochen. Erörtert worden seien dabei die Lage in der Region und die ‍operative Einsatzbereitschaft des israelischen Militärs "für jedes mögliche Szenario".

Die USA haben ⁠zuletzt ihre Marinepräsenz und ihre Luftverteidigung im Nahen Osten verstärkt. US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran wiederholt gedroht, ‍um die ‌Führung in Teheran an den Verhandlungstisch zu zwingen. Die iranische Führung warnte ihrerseits am Sonntag vor einem regionalen Konflikt, sollten die USA das Land angreifen.

