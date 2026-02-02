Iran: Ranghohe Gespräche mit USA am Freitag in Istanbul

Dubai, 02. Feb (Reuters) - Der Iran und die USA haben erste direkte Gespräche vereinbart, um eine Lösung in dem seit Jahren schwelenden Atomstreit zu finden und einen neuen Krieg in der Region zu ⁠verhindern.

Das Außenministerium in Teheran ‍prüfe derzeit die Bedingungen für einen Dialog, sagte ein Sprecher am Montag. Hochrangigen Vertretern der iranischen und der US-Regierung zufolge sollen der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der iranische ‌Außenminister Abbas Araghtschi bereits am Freitag in Istanbul zusammenkommen. An dem Treffen sollen demnach auch Vertreter Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, des ‍Omans und Ägyptens teilnehmen.

Hinter den Kulissen werden bereits mögliche Kompromisslinien ausgelotet. US-Präsident Donald Trump stellt Insidern zufolge drei Bedingungen an die Führung in Teheran: ein vollständiges Ende der Uran-Anreicherung, eine Begrenzung des iranischen Raketenprogramms und den Stopp der Unterstützung für verbündete Milizen wie etwa die Hisbollah im Libanon. Während Teheran diese Forderungen offiziell als Eingriff in die Souveränität des Landes zurückweist, signalisieren ‍Regierungsvertreter Verhandlungsbereitschaft zumindest im Atomstreit.

Der Iran sei bereit, 400 ⁠Kilogramm hochangereichertes Uran (HEU) abzugeben und künftig auf Anreicherung zu verzichten, wenn dies im Rahmen eines Konsortiums geschehe, sagte ein iranischer Beamter. "Der Ball liegt nun bei Trump", fügte er hinzu. Als Gegenleistung fordert Teheran den ‍Abzug von US-Militär aus der Region.

THINKTANK VERWEIST AUF VERDÄCHTIGE TUNNELBAUTEN

Die diplomatischen Bemühungen finden vor dem Hintergrund massiver Spannungen statt. Die USA haben ihre Marinepräsenz ⁠vor der iranischen Küste verstärkt. Zudem ist die iranische Führung innenpolitisch durch die schwersten Unruhen seit der Revolution von 1979 unter Druck geraten, die im vergangenen Monat gewaltsam niedergeschlagen wurden. Nach Berichten in sozialen Medien könnten dabei bis zu 30.000 Menschen von ‍Sicherheitskräften getötet worden sein. Außenpolitisch hat Teheran durch ‌israelische Angriffe auf die Hamas, die Hisbollah und die Huthi-Rebellen sowie durch den Sturz des engen Verbündeten Baschar al-Assad in Syrien erheblich an Einfluss verloren.

Auch der Status des iranischen Atomprogramms bleibt ein Streitpunkt. Im Juni vergangenen Jahres hatten die USA und Israel iranische Atomanlagen angegriffen. Seitdem erklärt Teheran, die Anreicherung gestoppt zu haben. Aktuelle Satellitenbilder zeigen jedoch Reparaturarbeiten an Gebäuden in Isfahan und Natans, die bei den Luftangriffen zerstört worden waren. Ein US-Thinktank wies zudem auf neue Tunnelbauten an Anlagen in Isfahan hin, die auf Vorbereitungen für militärische Auseinandersetzungen oder die Verlegung von Anlagen hindeuten ⁠könnten.

