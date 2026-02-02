IRW-News: Aegis Critical Energy Defence Corp.: Aegis Critical Energy Defence treibt Expansion in den Vereinigten Staaten mit erster Installation bei internationalem Biotech-Kunden voran

IRW-PRESS: Aegis Critical Energy Defence Corp.: Aegis Critical Energy Defence treibt Expansion in den Vereinigten Staaten mit erster Installation bei internationalem Biotech-Kunden voran

Vancouver BC, Kanada / IRW-Press / 2. Februar 2026, Aegis Critical Energy Defence Corp. (Aegis oder das Unternehmen) (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit seiner ersten Installation in den Vereinigten Staaten begonnen hat.

Mit dieser ersten Installation erfolgt der erste Schritt im Rahmen eines voraussichtlich aus mehreren Systemen bestehenden Installationsprogramms in den Carolinas (US-Bundesstaaten North und South Carolina), das in einer Biotechnologieanlage - betrieben von einem der fünfzig größten japanischen multinationalen Konzerne - geplant ist. Das Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für Aegis, da das Unternehmen damit seine Präsenz im US-Markt ausweiten und die Umsetzung seiner Strategie forcieren kann, die darin besteht, Kunden mit kritischer Infrastruktur mit modernen Energieverteidigungstechnologien zu unterstützen.

Das Unternehmen bestätigt außerdem, dass gemäß seiner Corporate-Governance-Richtlinien und im Einklang mit den laufenden operativen Entwicklungen eine Handelsbeschränkung für das Management eingeführt wurde.

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) entwickelt und integriert fortschrittliche Batteriespeichersysteme für Anwendungen im Bereich Verteidigung, kritische Infrastruktur, Industrie und KI-Rechenzentren. Durch strategische Partnerschaften mit indigenen Bevölkerungsgruppen und globalen Technologieführern liefert Aegis robuste, intelligente und sichere Energiesysteme, die für die nächste Generation unternehmenskritischer Operationen entwickelt wurden.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Aegis Critical Energy Defence Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

