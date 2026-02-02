IRW-News: EnWave Corporation: EnWave unterzeichnet Royalty-pflichtige Lizenzvereinbarung mit der Bowen Gumlu Growers Association aus Australien

IRW-PRESS: EnWave Corporation: EnWave unterzeichnet Royalty-pflichtige Lizenzvereinbarung mit der Bowen Gumlu Growers Association aus Australien

Vancouver, B.C., 2. Februar 2026 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) (EnWave oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Royalty-pflichtige kommerzielle Lizenzvereinbarung (die Lizenz) mit der Bowen Gumlu Growers Association (BGGA), einer Organisation der Obst- und Gemüseindustrie, die die Interessen von Gartenbaubetrieben, Erzeugern und verbundenen Agrarunternehmen in Nord-Queensland (Australien) vertritt, unterzeichnet hat. Die BGGA beabsichtigt, durch Nutzung der technologischen Vorteile der Radiant-Energy-Vacuum-(REVTM)-Dehydrationstechnologie von EnWave kommerziell attraktive tropische Fruchtsnacks und Zutaten zu entwickeln und herzustellen.

Zusätzlich zur Unterzeichnung der Lizenz hat die BGGA eine 10-kW-REVTM-Maschine von EnWaves australischem Drittanbieter und Maschinenwiederverkäufer Scitek erworben, um mit der kommerziellen Produktentwicklung und der ersten Herstellung von REVTM-Trockenprodukten zu beginnen. Diese REVTM-Ausrüstung soll noch vor April 2026 in Betrieb genommen werden. Die Expertenteams von EnWave in den Bereichen Technik und Lebensmittelwissenschaft werden eng mit der BGGA zusammenarbeiten, um eine erstklassige Produktqualität und Prozessoptimierung im Vorfeld einer Markteinführung kommerzieller Produkte durch die Mitglieder sicherzustellen.

Angesichts der Breite der Mitgliederbasis der BGGA und der jährlich produzierten Produktmengen besteht ein hohes Potenzial für zusätzliche REVTM-Maschinenverkäufe an die BGGA, wenn die Mitglieder die Kommerzialisierung vorantreiben.

Über Bowen Gumlu Growers Association

Die Bowen Gumlu Growers Association (BGGA) ist ein regionaler Branchenverband, der die Interessen seiner Mitglieder, Gartenbaubetriebe, Erzeuger und verbundenen Agrarunternehmen in Nord-Queensland vertritt. Zu den wichtigsten Aktivitäten der BGGA gehören Mitgliederbetreuung, Interessenvertretung, Personal- und Branchenentwicklung sowie die Umsetzung von Projekten, die auf eine Verbesserung der landwirtschaftlichen Praktiken, der wirtschaftlichen Ergebnisse für landwirtschaftliche Betriebe und des Wohlstands der regionalen Gemeinschaft abzielen.

Die Region ist der größte Produzent von Wintergemüse in Queensland und erzielt einen Jahresumsatz von etwa 650 Millionen AUD. Zu den wichtigsten Erzeugnissen zählen Tomaten, Paprika, Mangos, Kürbisgewächse, Bohnen und Mais. Die Erzeuger der Region beschäftigen das ganze Jahr über etwa 1.500 Arbeitnehmer, während der Erntezeit kommen weitere 2.000 Arbeitskräfte hinzu. Jeder fünfte Arbeitnehmer in der Region wird von diesem Sektor unterstützt. Die Erzeugnisse aus der Region versorgen Australien und werden derzeit in mehr als ein Dutzend Länder exportiert.

Weitere Informationen über die BGGA finden Sie unter https://www.bgga.com.au.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant-Energy-Vacuum-(REVTM)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten deutlich überlegen ist.

Über 51 EnWave-Lizenzpartner in vierundzwanzig Ländern und auf fünf Kontinenten sind dank der patentierten Technologie, der lizenzierten Geräte und der fachkundigen Unterstützung des Unternehmens in der Lage, gewinnbringende und unvergleichliche Snacks und Zutaten herzustellen, die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote zu verbessern, effizienter zu arbeiten und ihre Produkte rascher auf den Markt zu bringen.

Die Strategie von EnWave besteht darin, Royalty-pflichtige Gewerbelizenzverträge mit Lebensmittelproduzenten abzuschließen, die daran interessiert sind, ihre Produkte besser, rascher und wirtschaftlicher zu trocknen als mit der Gefriertrocknung, Gestelltrocknung und Lufttrocknung und dazu von den folgenden Vorteilen der Herstellung spannender neuer Produkte profitieren wollen, wobei der optimale Feuchtigkeitsgehalt um bis zu siebenmal schneller erreicht wird sowie Geschmack, Textur, Farbe und Nährwert ihrer Produkte verbessert werden.

Erfahren Sie mehr unter EnWave.net.

EnWave Corporation

Herr Brent Charleton, CFA

President und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, President und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dylan Murray, CPA, CA, CFO unter +1 (778) 870-0729

E-Mail: dmurray@enwave.net

Safe Harbour-Hinweis für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Für die Richtigkeit aller Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wird keine Gewähr übernommen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Verweise auf Marktinformationen Dritter sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82806

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82806&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29410K1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.