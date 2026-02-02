IRW-News: IperionX: IperionX - Aktionärsbrief

IRW-PRESS: IperionX: IperionX - Aktionärsbrief

2. Februar 2026 / IRW-Press / IperionX Limited (IperionX)

Sehr geehrte IperionX-Aktionäre,

Wir starten mit einer starken Dynamik ins Jahr 2026 und sind gut aufgestellt, um die Reindustrialisierung Amerikas voranzubringen, indem wir durch amerikanische Innovationen sowohl die Produktion zurück ins Land holen als auch die weltweit kostengünstigste Titan-Lieferkette aufbauen. Wir sind stolz darauf, dabei den Präsidenten bei seiner Mission zu unterstützen, die eine Rückholung der strategischen Fertigung nach Amerika und die Stärkung der heimischen Industrie Amerikas vorsieht.

Seit Jahrzehnten sind die Vereinigten Staaten bei der Versorgung mit Titan - einem Metall, das für die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigung, den Schiffbau, die fortschrittliche Industrie, die Wirtschaft und die nationale Sicherheit unverzichtbar ist - auf ausländische Quellen angewiesen und damit Risiken aus dem Ausland ausgesetzt. Das ist nun vorbei.

Mit der Unterstützung des US-Kriegsministeriums und unserer langjährigen Aktionäre kommen unsere patentierten Technologien derzeit in Virginia im kommerziellen Maßstab zum Einsatz, wodurch die Produktion von Hochleistungstitan zu den weltweit niedrigsten Kosten nach Amerika zurückgeholt wird.

Wir verfolgen eine klare und ambitionierte Strategie: wir errichten eine vollständig integrierte, souveräne Plattform, die kostengünstige heimische Altmetalle und Mineralien in Produkte mit höchster Leistungsfähigkeit umwandelt. Durch die Vermeidung von Abfall, die Verkürzung der Vorlaufzeiten und die kontinuierliche Senkung der Kosten definieren wir die Wirtschaftlichkeit von Titan neu und erobern die amerikanische Führungsposition bei einem Metall zurück, das für die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82817/IperionX_020626_DEPRCOM.001.jpeg

Der Titanium Manufacturing Campus von IperionX in Virginia

Der Wendepunkt

Unsere HAMR- und HSPT-Technologien verkörpern amerikanischen Erfindergeist, der mit historischen Durchbrüchen wie dem Bessemer-Verfahren für Stahl, dem Hall-Héroult-Verfahren für Aluminium und dem revolutionären Elektrolichtbogenofen von Nucor vergleichbar ist - alles Fortschritte, die eine drastische Kostensenkung und Anwendung im großen Maßstab ermöglichten und der amerikanischen Industrie zu einer weltweiten Vorrangstellung verhalfen.

Unsere Technologien wurden über mehr als ein Jahrzehnt hinweg vom Labor über die Pilotphase bis hin zur Nutzung im Großmaßstab in Virginia weiterentwickelt. Sie sind nun ausreichend erprobt und lassen sich zuverlässig skalieren.

In den letzten zwei Jahren lag der Schwerpunkt auf einer disziplinierten Industrialisierung: der Inbetriebnahme von Anlagen, dem Erreichen der Betriebsbereitschaft und der Umwandlung wissenschaftlicher Innovationen in konstanten kommerziellen Output.

Im Jahr 2026 schreiten wir zielstrebig voran, steigern die Liefermengen, schaffen einen stabilen Dauerbetrieb, senken die Stückkosten und liefern unsere hochleistungsfähigen Titanbauteile an wichtige Kunden, essentielle US-Verteidigungsprogramme sowie die wiederauflebenden Industrie- und Seefahrtsektoren Amerikas.

Auch im kommenden Jahr richten wir unseren Fokus primär auf folgende Themen:

- Operative Exzellenz: Jeder Prozess wird nach Auslastung, Ertrag und Zuverlässigkeit ausgerichtet, um die Fertigungsdisziplin in einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.

- Moderne Fertigung: Aufbauend auf kostengünstigem Pulver werden durch Pulvermetallurgie, Schmiedung und additive Fertigung endkonturnahe Teile hergestellt, die eine Neugestaltung ganzer Branchen bewirken.

- Siebenfache Expansion: Vorantreiben einer bedeutenden Erweiterung der Produktionskapazität in Virginia auf rund 1.400 Tonnen pro Jahr; die Inbetriebnahme der erweiterten Anlage ist für Mitte 2027 vorgesehen. Zudem sind weitere Kostensenkungen und ein noch breiterer Zugang zu neuen Märkten geplant.

- Kommerzielle Programme: Umwandlung einer starken Pipeline von Prototypen in wiederkehrende Aufträge und dauerhafte Partnerschaften.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82817/IperionX_020626_DEPRCOM.002.jpeg

Die Titanbauteile von IperionX

Der strukturelle Vorteil: Die Kostenbarriere durchbrechen

Titan punktet mit einer unübertroffenen Leistungsfähigkeit, hatte jedoch achtzig Jahre lang aufgrund der hohen Kosten und des abfallintensiven herkömmlichen Kroll-Verfahrens mit Einschränkungen zu kämpfen.

IperionX ändert dies nun mit einer vollständig integrierten amerikanischen Plattform. Durch die Kombination von HAMR-Veredelung und HSPT-Schmiedung mit recyceltem Schrott und sicheren heimischen Mineralien aus unserem Titanprojekt beseitigen wir die Abhängigkeiten gegenüber ausländischen Lieferungen und schaffen eine wesentlich niedrigere Kostenkurve - und das alles ausschließlich auf amerikanischem Grund und Boden.

Das Titanprojekt: Unseren Vorteil im vorgelagerten Bereich sichern

Unser zu 100 % unternehmenseigenes Titan Critical Minerals Project in Tennessee verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen, steht kurz vor Baubeginn und nähert sich der Fertigstellung einer finalen Machbarkeitsstudie im zweiten Quartal 2026. Das Projekt wird kostengünstige heimische Einsatzstoffe liefern, die für unser HAMR-Verfahren optimiert sind, und IperionX möglicherweise als führenden US-amerikanischen Produzenten der schweren Seltenerdmetalle Dysprosium und Terbium positionieren - zwei kritischen Mineralien, die für Hochleistungs-Permanentmagnete in Verteidigungssystemen und in der modernen Robotik unerlässlich sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82817/IperionX_020626_DEPRCOM.003.png

Das von IperionX betriebene Titan Critical Mineral Project in Tennessee

Stärkung des wiederbelebten amerikanischen Industrie- und Seefahrtsektors

Die Arbeit von IperionX steht in engem Einklang mit den entschlossenen Maßnahmen von Präsident Trump, der den amerikanischen Schiffbau wiederbeleben, die industrielle Basis im Verteidigungsbereich stärken und wichtige Produktionszweige zurück in die Vereinigten Staaten holen will.

Das in den USA hergestellte Titan überzeugt mit einem außergewöhnlichen Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und einer lebenslangen Beständigkeit gegen Meerwasserkorrosion. Es eignet sich daher ideal für moderne Marineschiffe, U-Boote und viele weitere wichtige Verteidigungsplattformen. Durch die zuverlässige Bereitstellung dieses überlegenen Materials zu geringeren Kosten bieten wir der amerikanischen Industrie die Möglichkeit, schneller, nachhaltiger und wettbewerbsfähiger zu produzieren. Wir tragen so dazu bei, die industrielle Leistungsfähigkeit wiederherzustellen, welche die Vereinigten Staaten einst zum Arsenal der Demokratie gemacht hat.

Unsere Kernaussage ist klar: Wenn hochwertige Titanbauteile in Amerika hergestellt, schnell geliefert und zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden, entscheiden sich Kunden - und ganze Märkte - für Produkte aus heimischer Produktion.

Präsentation von GenX: Der Weg zur Führerschaft im amerikanischen Titansektor

Wir können im Jahr 2026 mit einer starken Leistung punkten und legen gleichzeitig den Grundstein für langfristiges Wachstum sowie für die Führungsrolle Amerikas in der internationalen Titan-Lieferkette.

Im Mittelpunkt dieser Zukunft steht GenX, unsere kontinuierliche HAMR-Plattform der nächsten Generation, die wir heute vorstellen. GenX hat sich im Labor- und Pilotmaßstab bewährt und wird nun in unserer F&E-Anlage in Virginia im Hinblick auf maximale Produktivität und Kapitaleffizienz weiterentwickelt.

Im Jahr 2026 werden wir wichtige Meilensteine bei der Validierung im kommerziellen Maßstab erreichen und Leistungsdaten veröffentlichen. Damit schaffen wir die Grundlage für eine nachhaltige, kapitaleffiziente Skalierung bis ins Jahr 2030 und darüber hinaus und positionieren IperionX als führenden Hersteller von kostengünstigem Titan made in America.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82817/IperionX_020626_DEPRCOM.004.jpeg

Betriebsstätte und Führungsteams von IperionX in Virginia

Abschließende Worte

Große Fortschritte werden von Teams erzielt, die Fachwissen, Entschlossenheit und Vertrauen in das Potenzial Amerikas vereinen. Ich bedanke mich bei unseren engagierten Ingenieuren und Konstrukteuren für ihre herausragende Leistung.

Unseren Befürwortern auf Regierungsebene und unseren langjährigen Aktionären danke ich für ihre anhaltende Unterstützung und Überzeugung. Gemeinsam schaffen wir eine Titanplattform, die für die industrielle Erneuerung, die Verteidigungsstärke und den langfristigen Wohlstand Amerikas von entscheidender Bedeutung ist.

Wir freuen uns darauf, Sie über unsere Fortschritte während des Jahres 2026 auf dem Laufenden zu halten.

Hochachtungsvoll,

Anastasios (Taso) Arima

Chief Executive Officer & Managing Director

IperionX Limited

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, antizipieren, fortsetzen und vorhersehen oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien, die kommerzielle Skalierung seiner geschlossenen Titanproduktionsprozesse oder den Schutz seiner Rechte an geistigem Eigentum einzuhalten, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den nach bestem Wissen und Gewissen getroffenen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich etwaiger fortbestehender Verpflichtungen gemäß geltendem Recht oder einschlägigen Börsenzulassungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder über Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände zu informieren, auf denen diese Aussagen basieren.

Erklärung der sachverständigen Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse und Mineralressourcen beziehen, sind der ASX-Pressemitteilung von IperionX vom 6. Oktober 2021 (ursprüngliche ASX-Pressemitteilung) entnommen, die auf der Website von IperionX unter www.iperionx.com aufgerufen werden kann. IperionX bestätigt, dass a) ihm keine neuen oder andere Informationen oder Daten vorliegen, die sich erheblich auf die in der ursprünglichen ASX-Pressemitteilung angegebenen Informationen auswirken; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter hinsichtlich der Mineralressourcenschätzung, die in der ursprünglichen ASX-Pressemitteilung enthalten ist, nach wie vor gelten und sich nicht erheblich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der entsprechenden kompetenten Personen in diesem Bericht dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen ASX-Pressemitteilung nicht erheblich geändert wurden.

Diese Mitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an:

info@iperionx.com

+1 980 237 8900

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82817

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82817&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000208910

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.