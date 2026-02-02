Gaza, 02. Feb (Reuters) - Israel hat am Montag den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten wieder für ⁠den Personenverkehr ‍geöffnet.

Dies sei ein wichtiger Schritt, um Palästinensern die Ausreise sowie die Rückkehr in ‌das Küstengebiet zu ermöglichen, sagte ein israelischer Sicherheitsvertreter. Die Wiedereröffnung ist eine ‍zentrale Bedingung der ersten Phase des von US-Präsident Donald Trump vermittelten Plans zur Beendigung der Kämpfe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. Israel hatte die Kontrolle über die Grenzstation im ‍Mai 2024 übernommen.

Der Betrieb an ⁠dem Übergang unterliegt jedoch strengen Auflagen. Dem Sicherheitsvertreter zufolge sind europäische Beobachterteams vor Ort eingetroffen. Israel verlangt ‍Sicherheitsüberprüfungen für alle Reisenden. Zudem wird erwartet, dass Israel und Ägypten Obergrenzen ⁠für die Zahl der Personen festlegen, die den Übergang passieren dürfen. Die Schließung von Rafah und des Philadelphi-Korridors, einer von den ‍israelischen Streitkräften eingerichteten Sicherheitszone ‌in der Grenzregion, hatte zuvor eine wichtige Route für verwundete und kranke Palästinenser blockiert, die medizinische Hilfe im Ausland suchten. Nach UN-Angaben benötigen Tausende weiterhin Behandlung außerhalb des Gazastreifens. Seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 sind palästinensischen Angaben zufolge rund 100.000 Menschen geflohen.

