Kreml: Nächste Ukraine-Gespräche am 4. und 5. Februar in Abu Dhabi

02. Feb (Reuters) - Es folgen Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine. Zum Teil ⁠lassen sich ‍Angaben nicht unabhängig überprüfen.

12.20 Uhr - Die nächste Runde der von den USA ‌vermittelten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine findet nach Angaben ‍des Kreml am 4. und 5. Februar in Abu Dhabi statt. Der ursprünglich für den 1. Februar geplante Termin sei aus terminlichen Gründen verschoben worden, sagt Sprecher ‍Dmitri Peskow. Beide Seiten ⁠hätten ihre Differenzen in einigen Punkten verringern können. Bei komplexeren Themen gebe es jedoch bislang ‍keine vergleichbaren Fortschritte.

12.15 Uhr - Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten ⁠Wolodymyr Selenskyj keine neuen gezielten Raketen- oder Drohnenangriffe auf die landesweite Energieinfrastruktur verübt. Es habe jedoch Attacken auf Energieanlagen ‍in den Frontregionen ‌gegeben, teilt Selenskyj auf Telegram mit. Der Schwerpunkt der russischen Angriffe liege wie in den vergangenen Tagen auf der Transportlogistik. Beide Länder hatten am Freitag erklärt, die Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Gegenseite gestoppt zu haben. Der Kreml erklärte dazu am Montag ⁠lediglich, er habe früheren Äußerungen nichts hinzuzufügen.

(Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)