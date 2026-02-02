Kupferpreise und mögliche Glencore-Übernahme treiben Rio Tinto Aktie
Strategisch verweist der Konzern auf Fortschritte bei Oyu Tolgoi und Simandou sowie auf den Ausbau des Aluminiumgeschäfts durch die gemeinsame Übernahme von Companhia Brasileira de Alumínio. Bewertungsseitig liegt das KGV NTM bei 13,6, die Dividendenrendite bei 6 Prozent. Zuletzt stufte Morgan Stanley die Aktie auf Neutral herab. Der nächste Impuls folgt am 19. Februar mit den Jahreszahlen 2025.
Rio Tinto Tageschart
Betrachtungszeitraum: 17.00.2015– 02.02.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingview.com
Charttechnisches Bild
Tradingmöglichkeiten
|Basiswert Name
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Rio Tinto plc
|2,52
|6724,00 GBp
|4547,965533 GBp
|3,08
|Open End
|Rio Tinto plc
|UN2RDL
|1,03
|6724,00 GBp
|5852,025515 GBp
|7,55
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.02.2026; 12:50 Uhr
Turbo Open End Bear auf Rio Tinto plc
|Basiswert Name
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Rio Tinto plc
|UN3KAS
|1,5
|6724,00 GBp
|7999,935386 GBp
|5,18
|Open End
|Rio Tinto plc
|UN2UUG
|0,94
|6724,00 GBp
|7499,851311 GBp
|8,46
|Open End
