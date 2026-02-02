Leitindex schließt im Plus – Edelmetalle in Turbulenzen

Der Dax hat am Montag nach einem schwachen Start deutlich zugelegt. Unterstützt wurde die Erholungsbewegung am Nachmittag von starken US-Stimmungsdaten. Die zeitweise massiven Verluste am Edelmetall-Markt konnten das Börsenbarometer damit nicht nachhaltig belasten. Vielmehr setzte sich unter Anlegern die Erkenntnis durch, dass sich am fundamental positiven Umfeld für Aktien letztlich wohl nichts geändert hat.

Der deutsche Leitindex, der am Morgen noch unter 24.400 Punkte gefallen war, beendete den Tag gut ein Prozent höher auf 24.798 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging ebenfalls auf Erholungskurs und stieg um gut ein Prozent auf 31.512 Punkte. Europaweit sah es ähnlich aus: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um ein Prozent zu und auch in der Schweiz und in Großbritannien ging es nach oben.

US-Börsen starten positiv in die Wochge

In den USA legten Dow Jones Industrial und die Nasdaq-Börsen zu. In den USA verbesserte sich die Stimmung in der Industrie im Monat Januar deutlich und auch überraschend stark. Dabei stieg der viel beachtete Einkaufsmanager ISM auch wieder über die Wachstumsschwelle, was eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert.

Zudem beruhigten sich nach dem Einbruch des Gold- und Silberpreises die Nerven der Anleger wieder. "Es sieht danach aus, als wären die vielen spekulativen und damit zittrigen Hände über das Wochenende aus dem Markt geflogen", kommentierte Christine Romar, Europa-Chefin bei CMC Markets, den Börsentag. Sie sprach dabei von einer "gesunden Bereinigung in den Edelmetallmärkten", auch wenn die Lage bei Gold und Silber fragil bleibe "und damit hochtoxisch auch für die Aktienmärkte".

Gold und Silber weiterhin unter Druck

Nach Rekordpreisen bei Gold und Silber sind die Notierungen derzeit weiter unter Druck. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) fiel am Montag bis zum frühen Abend gut ein Prozent unter 4.700 Dollar, nachdem er am Freitag bereits um neun Prozent abgesackt war.

Trotz des jüngsten Einbruchs ist Gold immer noch etwas teurer als Ende 2025. Analysten bleiben optimistisch gestimmt und rechnen in den kommenden Monaten mit weiter steigenden Preisen.

Beim Silber fällt der Einbruch vom Rekordhoch noch drastischer aus. Der Preis für eine Feinunze sackte am Montag zeitweise auf 71,91 Dollar, nach einem Rekordhoch von 121,65 Dollar in der vergangenen Woche. Damit verlor Silber am heutigen Tag um etwa vier Prozent.

Delivery Hero profitiert von Analysten-Kommentar

Nach drei Handelstagen mit Verlusten haben die Aktien von Delivery Hero am Montag zur Erholung angesetzt. Ein Kommentar der Barclays Bank zu möglichen Transaktionen gab Auftrieb, nachdem erst wenige Tage zuvor die US-Bank JPMorgan Kurschancen des Essens-Lieferdienstes betont hatte.

Am heutigen Montag gewannen die Aktien knapp neun Prozent auf 25,70 Euro und zählten damit zu den Spitzenwerten im MDax der mittelgroßen Unternehmen. Am Freitag hatte im Abwärtstrend die 200-Tage-Linie, die den langfristigen Trend der Aktie signalisiert, als Unterstützung gehalten. Nun überwanden die Papiere auch wieder die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend indiziert.

(mit Material von dpa-AFX)

Bleib auf dem Laufenden: Im Newsletter "Schlusskurs" kommentiert onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann immer Freitagmorgen das Börsenthema der Woche, zeigt, welche Aktien und Themen die onvista-Community bewegen und gibt dir die drei Termine an die Hand, die in der nächsten Woche an der Börse wichtig werden. Hier kannst du dich kostenlos anmelden.