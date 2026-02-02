OC Oerlikon / Schlagwort(e): Verkauf

Pfäffikon Schwyz, Schweiz, 2. Februar 2026

Oerlikon schliesst Verkauf von Barmag erfolgreich ab

Oerlikon gibt heute den Verkaufsabschluss seines Geschäftsbereichs Barmag an Rieter bekannt. Die am 6. Mai 2025 angekündigte Transaktion bewertet Barmag mit einem Unternehmenswert von CHF 850 Mio. (ohne einen möglichen Earn-out von bis zu CHF 100 Mio.). Mit dem Abschluss der Transaktion setzt Oerlikon den letzten Schritt im strategischen Umbau von Oerlikon in ein Pureplay-Unternehmen, das weltweiter Markt- und Technologieführer für Oberflächenlösungen ist. Die Mittelzuflüsse aus dem Verkauf werden zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke sowie eine potenzielle Ausschüttung an Aktionäre verwendet. Finanzielle Einzelheiten zum Abschluss und deren Auswirkungen wird Oerlikon mit dem Finanzergebnis am 24. Februar 2026 bekannt geben.

Nach diesem Abschluss wird Oerlikon zu einem globalen Pureplay-Oberflächen-Technologieunternehmen mit einer klaren Marken- und Kundenpositionierung. Oerlikon bedient eine breite Kundenbasis in anspruchsvollen Branchen – von Automobil, Luft- und Raumfahrt, Werkzeugbau und Energie bis hin zu Luxus, Medizin und Halbleitern – mit einem Werkzeugkasten hochmoderner Oberflächentechnologien. Das Unternehmen liefert innovative Technologien, die den Kunden helfen, höhere Effizienz, Leistung und Produktivität zu erreichen und gleichzeitig nachhaltiger zu werden. Oerlikon wird weiterhin seine Kernkompetenzen nutzen, um in seinen Endmärkten zu wachsen, einschliesslich der Erkundung neuer Anwendungen, Märkte und Regionen, insbesondere in Asien und Amerika.



Weitere Informationen Die Medienmitteilung finden Sie unter www.oerlikon.com/pressreleases.

Über Oerlikon Oerlikon (SIX: OERL) ist weltweit führend im Bereich der Oberflächentechnologien und modernen Werkstoffe. Mit einem einzigartigen Portfolio, das Oberflächentechnologie, Hochleistungswerkstoffe, Beschichtungsanlagen und Komponenten umfasst, verbessern wir die Produkte hinsichtlich Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit. Oerlikon bedient eine Vielzahl von Branchen, von der Luft- und Raumfahrt, über Automobilbau, Energiewirtschaft und Medizintechnik bis hin zu Luxusgütern, Halbleitern und Werkzeugen. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist Oerlikon in 38 Ländern mit etwa 9 500 Mitarbeitenden tätig und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 1,6 Mrd.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Medienmitteilung von OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, vom 2. Februar 2026, die Sie unter www.oerlikon.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.

