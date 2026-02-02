Medwedew warnt vor Auslaufen von Atom-Abrüstungsvertrag "New Start"

- von Guy Faulconbridge

Moskau, 02. Feb (Reuters) - Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, hat eindringlich vor den Folgen gewarnt, sollte der letzte große Atomwaffenkontrollvertrag zwischen den USA und Russland in dieser Woche ersatzlos auslaufen.

Ein ⁠solches Szenario würde die ‍symbolische "Weltuntergangsuhr" beschleunigen, sagte der Ex-Präsident in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters, Tass und des russischen Kriegsbloggers WarGonzo. Der "New Start"-Vertrag, den Medwedew 2010 selbst unterzeichnete, endet am Donnerstag. ‌US-Präsident Donald Trump hat signalisiert, das Abkommen auslaufen zu lassen, ohne auf das Angebot Moskaus einzugehen, die Obergrenzen für strategische Atomwaffen freiwillig zu verlängern.

"Ich ‍will nicht sagen, dass dies sofort eine Katastrophe bedeutet und ein Atomkrieg beginnt, aber es sollte dennoch jeden alarmieren", sagte Medwedew mit Blick auf das drohende Vertragsende. Er verwies auf die sogenannte Doomsday Clock, die die Wahrscheinlichkeit einer menschengemachten globalen Katastrophe anzeigt: "Die Uhren ticken, und sie müssen offensichtlich schneller werden." Trump hatte sich im vergangenen Monat in einem Interview der Zeitung "New York Times" gelassen gezeigt. "Wenn er ausläuft, ‍läuft er aus", sagte der US-Präsident über den Vertrag. "Wir werden einfach ⁠ein besseres Abkommen schließen." Die USA fordern eine Einbeziehung Chinas in die Rüstungskontrolle, was Peking jedoch ablehnt.

Trotz der Warnungen bewertete Medwedew die Wiederaufnahme der Kontakte zu Washington seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus positiv. Moskau respektiere, dass ‍das amerikanische Volk Trump gewählt habe. Zwar sei die Welt zuletzt ein gefährlicher Ort geworden, doch suche Russland keine Eskalation. "Wir sind nicht an einem globalen Konflikt interessiert. ⁠Wir sind nicht verrückt", sagte der 60-Jährige.

Das "New Start"-Abkommen begrenzt die Zahl der stationierten strategischen Atomsprengköpfe auf jeweils 1550. Es war 2010 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama und Medwedew unterzeichnet worden. Putin hatte die Teilnahme Russlands an dem Vertrag jedoch bereits 2023 wegen der US-Unterstützung für ‍die Ukraine ausgesetzt.

"BANDE VON SCHWACHKÖPFEN"

Scharfe Kritik übte der Putin-Vertraute ‌dagegen an den europäischen Staats- und Regierungschefs. Europa werde von einer "Bande von Schwachköpfen" regiert, die ihre eigene Wirtschaft in dem gescheiterten Versuch ruiniert hätten, Russland zu besiegen. Zur russischen Rüstungsproduktion, insbesondere bei Artillerie und Drohnen, äußerte sich Medwedew zuversichtlich, auch wenn genaue Zahlen geheim seien. "Wir haben das Produktionsvolumen sehr schnell erhöht. Ich glaube, dass unsere Verteidigungsindustrie heute wie ein Uhrwerk funktioniert", sagte er.

Medwedew, der sich während seiner Präsidentschaft von 2008 bis 2012 als Modernisierer inszenierte, mahnte zudem, Russland dürfe bei Schlüsseltechnologien wie Künstlicher Intelligenz, synthetischer Biologie und Quantencomputing den Anschluss nicht verlieren. "Wir sind in diesem Rennen mit den anderen", sagte er. "Die Hauptsache ist hier, ⁠nicht weit zurückzufallen. Es gab eine Zeit in unserem Land, als wir aufgrund des Zusammenbruchs der (Sowjet-)Union nicht viel geforscht haben - wir haben nur versucht zu überleben."

