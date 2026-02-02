Moskau wirft Berlin Rachegelüste vor

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MOSKAU (dpa-AFX) - Die deutsche Außenpolitik in der Ukraine ist nach russischer Darstellung von Rachegelüsten geprägt. "Die deutsche Regierung hat aufgehört, den Fakt zu verstecken, dass sie unserem Land gegenüber von der Besessenheit getrieben wird, Revanche für frühere Niederlagen zu nehmen", heißt es in einer am Montag veröffentlichten schriftlichen Mitteilung des russischen Außenministeriums im Nachgang der jährlichen Pressekonferenz von Minister Sergej Lawrow zu Jahresbeginn.

Teil dieses "Revanchismus" sei die uneingeschränkte Unterstützung der Ukraine. Dort kämen 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs erneut massenhaft deutsche Waffen gegen russisches Gebiet zum Einsatz, kritisierte das Außenamt in Moskau. In Litauen sei die Bundeswehr bereits stationiert. Sollte Berlin dieses aber in der Ukraine versuchen, würden die Soldaten - wie andere ausländische Truppen auch - als "legitime Ziele" bekämpft werden, heißt es zur Diskussion um die Beteiligung Deutschlands an einer internationalen Sicherheitstruppe nach einem Ende des Ukraine-Kriegs.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat vor vier Jahren den Angriff auf die Ukraine mit der Begründung befohlen, dass die eigene Sicherheit durch Nato-Bestrebungen des Nachbarlands gefährdet sei. Für die Beendigung der Kampfhandlungen fordert Moskau neben dem Verzicht auf den Nato-Beitritt der Ukraine auch große Gebietsabtretungen./bal/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Doch kein Shutdown?
Einigung im US-Haushaltsstreit in Sicht30. Jan. · dpa-AFX
Einigung im US-Haushaltsstreit in Sicht
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"heute, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cashgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grundgestern, 08:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News