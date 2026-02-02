Anlageexperte zu Rüstungsaktien

"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"

onvista · Uhr
Rüstung

Nach einem enormen Lauf schwankten Rüstungsaktien zuletzt stark im Kurs. Wie es um die Branche steht, welche Aktien noch Potenzial haben und was vom Neuling CSG zu erwarten ist, erklärt Börsenexperte Marco Jansen im Interview mit onvista.

Artikel teilen:
Blick in die Produktion gepanzerter Fahrzeuge.
Quelle: Adobe.com/Vital

Seit Mitte 2025 stagnieren Rüstungswerten insgesamt – mit wilden Schwüngen dazwischen. Wie blicken Sie auf die Branche?

Jansen: Hier sollte man trennscharf auseinanderhalten, um welchen Anlagehorizont es geht. Richtig ist, dass es ab dem Friedensgespräch zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska ein stetes Hin und Her gab. Kommt der Frieden, oder zumindest ein Waffenstillstand? Um diese politische Szenarien haben sich die Kurse entwickelt.

Weiterlesen mit onvista Plus

onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt

Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Trading- und Investmentideen von Experten
  • onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
  • Jederzeit online kündbar
  • Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 30.01.2026
Dax beendet turbulente Woche erholt - Gold verbucht massiven Verlust30. Jan. · onvista
Dax beendet turbulente Woche erholt - Gold verbucht massiven Verlust
ETFs auf MSCI World und Co.
So viel kostet dich der schwache Dollar28. Jan. · onvista
Ein Dollar-Schein hinter Kurssymbolen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cashgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grundgestern, 08:30 Uhr · Acatis
Renditeanstieg bei Staatsanleihen
"Dass der Zins zurück ist, ist klar positiv"31. Jan. · onvista
Alle Premium-News