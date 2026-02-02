"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"

Seit Mitte 2025 stagnieren Rüstungswerten insgesamt – mit wilden Schwüngen dazwischen. Wie blicken Sie auf die Branche?

Jansen: Hier sollte man trennscharf auseinanderhalten, um welchen Anlagehorizont es geht. Richtig ist, dass es ab dem Friedensgespräch zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska ein stetes Hin und Her gab. Kommt der Frieden, oder zumindest ein Waffenstillstand? Um diese politische Szenarien haben sich die Kurse entwickelt.