Opec+ hält im März an Förderbremse fest - Weiteres Vorgehen offen

Moskau/London, 01. Feb (Reuters) - Die Opec+ belässt ihre Fördermengen ungeachtet gestiegener Preise auf dem aktuellen Niveau.

Die acht beteiligten Länder hätten sich darauf ⁠verständigt, die geplante ‍Pause bei der Erhöhung der Fördermengen auch im März beizubehalten, teilte das Ölkartell am Sonntag nach Bratungen ‌mit. Die Entscheidung fällt in eine Phase nervöser Märkte: Die Ölpreise hatten zuletzt zugelegt, getrieben ‍von der Sorge vor einem möglichen US-Militärschlag gegen das Opec-Mitglied Iran.

In ihrer Mitteilung ließen die acht Staaten – Saudi-Arabien, Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Kasachstan, Kuwait, der Irak, Algerien und der Oman – offen, wie sie nach dem März verfahren wollen. ‍Das Fehlen eines Fahrplans sei bemerkenswert, ⁠sagte Jorge Leon, Analyst bei Rystad Energy. "Angesichts der wachsenden Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Iran und der Spannungen mit den USA hält ‍sich die Gruppe alle Optionen offen." Interne Daten der Opec deuteten zudem auf eine geringere Nachfrage ⁠im zweiten Quartal hin, was den Spielraum für Fördererhöhungen begrenzen könnte.

Der Preis für die Nordseesorte Brent notierte am Freitag nahe der Marke von 70 Dollar pro Barrel. ‍Preistreibend wirken Berichte, wonach US-Präsident ‌Donald Trump Angriffe auf iranische Sicherheitskräfte erwägt. Ein weiteres Gremium der Allianz (JMMC) mahnte am Sonntag zudem die volle Einhaltung der vereinbarten Förderquoten an. Die Opec+ hatte im November beschlossen, geplante Fördererhöhungen für das erste Quartal 2026 wegen saisonal schwächerer Nachfrage auszusetzen. Das nächste Treffen der Gruppe ist nun für den 1. März angesetzt.

