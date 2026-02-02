Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Silber: Flash-Crash

Der Silber-Preis kommt nach Wochen der spekulativen Exzesse wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Was sind die Gründe und wie verhalten sich clevere Anleger jetzt?

Palantir: Ergebnis-Vorschau

Perfekte Historie, steigende Erwartungen und ambitionierte Bewertungen. Vor den Zahlen bei Palantir geht es um die Balance zwischen strukturellem Rückenwind und dem Risiko, dass selbst gute Ergebnisse nicht mehr reichen.

Oracle: Neue Finanzierung für Cloud-Ausbau

Ein massiver Kapitalplan für die nächste Ausbaustufe der Cloud-Infrastruktur. Was das über Nachfrage, Wettbewerb und mögliche Effekte für die Oracle aussagt, steht heute im Mittelpunkt.