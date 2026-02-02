Oracle finanziert Cloud-Ausbau – Panik bei Silber, Palantir vor Bewährungsprobe
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Silber, Nemetschek, Hannover Rück, American Express, Chevron, ExxonMobil, Verizon, SoFi, Palantir, Oracle und Bitcoin.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Silber: Flash-Crash
Der Silber-Preis kommt nach Wochen der spekulativen Exzesse wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Was sind die Gründe und wie verhalten sich clevere Anleger jetzt?
Palantir: Ergebnis-Vorschau
Perfekte Historie, steigende Erwartungen und ambitionierte Bewertungen. Vor den Zahlen bei Palantir geht es um die Balance zwischen strukturellem Rückenwind und dem Risiko, dass selbst gute Ergebnisse nicht mehr reichen.
Oracle: Neue Finanzierung für Cloud-Ausbau
Ein massiver Kapitalplan für die nächste Ausbaustufe der Cloud-Infrastruktur. Was das über Nachfrage, Wettbewerb und mögliche Effekte für die Oracle aussagt, steht heute im Mittelpunkt.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–