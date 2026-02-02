Edelmetall-Turbulenzen

Oracle finanziert Cloud-Ausbau – Panik bei Silber, Palantir vor Bewährungsprobe

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Silber, Nemetschek, Hannover Rück, American Express, Chevron, ExxonMobil, Verizon, SoFi, Palantir, Oracle und Bitcoin.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Silber: Flash-Crash

Der Silber-Preis kommt nach Wochen der spekulativen Exzesse wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Was sind die Gründe und wie verhalten sich clevere Anleger jetzt?

Palantir: Ergebnis-Vorschau

Perfekte Historie, steigende Erwartungen und ambitionierte Bewertungen. Vor den Zahlen bei Palantir geht es um die Balance zwischen strukturellem Rückenwind und dem Risiko, dass selbst gute Ergebnisse nicht mehr reichen.

Oracle: Neue Finanzierung für Cloud-Ausbau

Ein massiver Kapitalplan für die nächste Ausbaustufe der Cloud-Infrastruktur. Was das über Nachfrage, Wettbewerb und mögliche Effekte für die Oracle aussagt, steht heute im Mittelpunkt.

S
Silberpreis
Bitcoin (USD)
Palantir
Oracle
Hannover Rück
Verizon
Chevron
Nemetschek
SOFI Technologies
Hannover Rück (ADR)
AMERICAN INTL HLDGS

