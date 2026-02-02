Original-Research: Brockhaus Technologies AG (von Montega AG): n.a.

Original-Research: Brockhaus Technologies AG - von Montega AG

02.02.2026 / 16:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Brockhaus Technologies AG

     Unternehmen:               Brockhaus Technologies AG
     ISIN:                      DE000A2GSU42

     Anlass der Studie:         Suspension of Coverage
     Empfehlung:                n.a.
     seit:                      30.01.2026
     Kursziel:                  n.a.
     Kursziel auf Sicht von:    n.a.
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA; Nicklas Frers

Coverage wird eingestellt

Mit dem heutigen Tag stellen wir die Coverage der Brockhaus Technologies AG
ein.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a9bd0c9c285bf3bc5af133a29f902c92

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

