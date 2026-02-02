Original-Research: SBF AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: SBF AG - von Montega AG

02.02.2026 / 17:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu SBF AG

     Unternehmen:               SBF AG
     ISIN:                      DE000A2AAE22

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.02.2026
     Kursziel:                  6,80 EUR (zuvor 7,30 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann, Bastian Brach

SBF hat zuletzt die Guidance für 2026 veröffentlicht.

Die angegebene Spanne für Umsatz und EBITDA liegt im Mittelpunkt über dem
Ausblick für 2025. Hierbei spiegelt die Breite der Spanne eine geringe
Visibilität für das Geschäftsjahr wider.

[Tabelle]

Verzögerungen belasten auch 2026: Im Umsatz wird mit der Guidance-Mitte von
41,5Mio. EUR ein moderates Wachstum von 3,8% yoy gegenüber der 2025-Mitte
i.H.v. 40,0Mio. EUR in Aussicht gestellt. Dabei liegt das untere Ende der
Spanne nochmals unterdem bereits schwachen, von Auftragsverschiebungen
geprägten 2025er-Niveau.Positive Impulse aus dem deutschen Sondervermögen
scheinen sich weiter hinauszuzögern und dürften sich 2026 in einem
geringerem Umfang als bisher erwartet auswirken. So fehlen in den Budgets
der Kommunen weiterhin die Mittel zur Modernisierung der öffentlichen
Beleuchtung und auch beim Ausbau der Schieneninfrastruktur werden laut
Bundesregierung mehrere Neu- und Ausbauprojekte trotz abgeschlossener
Planung aufgrund fehlender Finanzierung aktuell nicht fortgesetzt.

Effizienzmaßnahmen stärken operative Marge: Ergebnisseitig machen sich die
vergangenen Kostensenkungen positiv bemerkbar. Entsprechend wird auch bei
geringer ausfallendem Umsatz ein höheres EBITDA prognostiziert mit einer
Margensteigerung von 2,7PP zur Guidance-Mitte (2026: 7,5%; 2025: 4,8%).
Zudem zeigt sich am oberen Ende der Spanne das Skalierungspotenzial des
Unternehmens. Hier wird mit einem EBITDA von 4,4 Mio. EUR eine EBITDA-Marge
von 9,8% (bei 45,0 Mio. EUR Umsatz) in Aussicht gestellt. Verglichen mit dem
oberen Ende der 2025-Prognose, wird aus 4,0 Mio. EUR mehr Umsatz ein
EBITDA-Plus von 2,3 Mio. EUR erwartet.

Prognosen angepasst: Auf Basis der aktuellen Informationen haben wir unsere
Prognosen angepasst und erwarten nun in 2026 einen Umsatz von 43,0 Mio. EUR
(zuvor:47,4 Mio. EUR) sowie ein EBITDA von 2,7 Mio. EUR (zuvor: 4,1 Mio.
EUR). Unseres Erachtens dürften die aktuellen Hindernisse überwiegend
zeitlicher Natur sein, weshalb wir nun ein höheres Wachstum in 2027 durch
die ursprünglich in 2026 avisierten Effekte erwarten.

Fazit: Der Ausblick liegt etwas unter unseren Erwartungen. Nichtsdestotrotz
sehen wir SBF weiterhin gut positioniert um von zukünftigen
Infrastrukturinvestitionen zu profitieren, unter anderem auch aufgrund der
neuen Zertifizierung mehrerer Lunux-Lösungen durch die Deutsche Bahn. Wir
bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 6,80 EUR
(zuvor: 7,30 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=bf87a2018e35699b03c3bb19fd2afdaf

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=e0a5634a-004e-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2269938 02.02.2026 CET/CEST

