Original-Research: UZIN UTZ SE (von Montega AG): Kaufen

Uhr
Original-Research: UZIN UTZ SE - von Montega AG

02.02.2026 / 17:22 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu UZIN UTZ SE

     Unternehmen:               UZIN UTZ SE
     ISIN:                      DE0007551509

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.02.2026
     Kursziel:                  100,00 EUR (zuvor: 87,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Neue Mittelfriststrategie setzt ambitionierte Ziele

UZIN UTZ hat am Donnerstag ein umfangreiches Strategie-Update vorgestellt.
Die vom Finanzvorstand Christian Richter präsentierte neue
Mittelfriststrategie namens GROW BIGGER setzt insbesondere hinsichtlich der
Topline-Entwicklung ambitionierte Ziele, die markant oberhalb unserer
bisherigen Prognosen liegen.

Wachstumsziel von 8-12% pro Jahr: Auf Basis der starken Positionierung als
One-Stop-Shop des bodenlegenden Handwerks plant UZIN UTZ in den kommenden
Jahren eine Wachtumsbeschleunigung in einer Größenordnung von 8-12% p.a.
(CAGR 2020-2025e:5,7%). Eine wesentliche Rolle spielt dabei die stärkere
Internationalisierung sowie der weitere Ausbau der Marktstellung in den USA
(MONe: heute ca. 16% vom Umsatz). Mindestens die Untergrenze der
Wachstumszielbandbreite erachtet der Vorstand durch organisches und
volumengetriebenes Wachstum als möglich. Auf Basis zunehmender Skaleneffekte
strebt das Unternehmen überdies an, in 2030 eine EBIT-Marge von >10% zu
erzielen (MONe 2025: 8,6%). Nicht zuletzt bezieht die neue Strategie - im
Einklang mit dem Vorgängerprogramm PASSION - wieder Zielmarken hinsichtlich
der Mitarbeiterzufriedenheit (Weiterempfehlungsrate: >90%; akt.: ca. 88%),
der Innovationen (Anstieg der Neuheitsquote; 2024: 25,2%) und der
Nachhaltigkeit (Reduktion der CO2-Emissionen um 25% ggü. Basisjahr 2025)
ein.

M&A im Fokus: An Bedeutung gewinnen soll darüber hinaus anorganisches
Wachstum durch Zukäufe. In der von Herrn Richter skizzierten Zweiteilung des
Marktes in kleine Regionalisten in Nischenmärkten sowie große Konsolidierer
mit Größenvorteilen beabsichtigt das Unternehmen somit ausdrücklich, zu
Letzteren zu gehören. Zugleich betonte der Vorstand jedoch, auch hier mit
Bedacht agieren zu wollen. Je nach Größe des Targets stehen zudem
Kapitalmaßnahmen zur Wachstumsfinanzierung im Raum.

Modell überarbeitet: Wenngleich wir in unseren Modellannahmen keine
Übernahmen vorwegnehmen, fällt die avisierte Topline-Entwicklung noch
deutlich dynamischer aus als von uns bislang prognostiziert. So steuert UZIN
UTZ schon bei einer CAGR von 8% bis 2030 auf Umsätze von ca. 750 Mio. EUR zu
(MONe alt: 660 Mio. EUR; Konsens: 652 Mio.EUR). Am oberen Ende der
Zielspanne (CAGR: 12%) könnte sogar ein Konzernumsatz i.H.v.rund 900 Mio.
EUR erreicht werden. Bei gleichzeitiger Erfüllung des Margenziels würde sich
das EBIT gegenüber 2025 (MONe: 43,5 Mio. EUR) annähernd verdoppeln. Wir
setzen unsere Wachstumserwartungen nun spürbar höher an, aufgrund der u.E.
derzeit noch fehlenden Visibilität, welchen Beitrag die vielfältigen
Wachstumsinitiativen im Einzelnen leisten können, bleiben wir aber etwas
unterhalb des Zielkorridors des Unternehmens positioniert (CAGR 2025-2030e:
7,6%). Für UZIN UTZ spricht jedoch, dass die Umsätze in den letzten Jahren
gegen den Markttrend deutlich gesteigert werden konnten und u.a.durch
Produktneuheiten (bspw. FusionTec) bereits in 2025 eine anziehende Dynamik
verzeichnet worden sein dürfte (Q3/25: +10,1% yoy; Q4/25e: +8,3% yoy). Die
Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 sowie eine konkrete Guidance für 2026 wird
UZIN UTZ am 31. März vorlegen. Die GROW BIGGER-Strategie und die Aussagen
des Vorstands deuten u.E. aber schon jetzt darauf hin, dass die
Wachstumsprognose für 2026 offensiver ausfallen wird als im Vorjahr (2025:
'leichtes Wachstum').

Fazit: Wir erachten die neuen Ziele als ambitioniert, aber nicht
unrealistisch, zumal das Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Baukrise auch
die PASSION-Ziele (>550 Mio. EUR Umsatz; >8% EBIT-Marge) voraussichtlich
weitestgehend erfüllen wird. Nach Überarbeitung des Modells ermitteln wir
ein DCF-basiertes Kursziel von 100,00 EUR und bekräftigen die
Kaufempfehlung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2135b2cb419d203f4815c24c6a4c44e7

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

