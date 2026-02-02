Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: YOC AG - von Montega AG 02.02.2026 / 16:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu YOC AG Unternehmen: YOC AG ISIN: DE0005932735 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.02.2026 Kursziel: 15,00 EUR (zuvor: 24,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Operative Delle tiefer als erwartet - Guidance 2025 deutlich verfehlt Die YOC AG hat am 30.01. vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und dabei sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisprognose signifikant verfehlt. Umsatzwachstum verliert an Dynamik: Mit einem vorläufigen Jahresumsatz von 37,1 Mio. EUR (Vj. 35,0 Mio. EUR) verzeichnete YOC zwar ein Plus von ca. 6% yoy in einem überaus herausfordernden Umfeld, liegt damit aber spürbar unter der Guidance. Besonders enttäuschend verlief das Q4, das saisonal bedingt eigentlich das stärkste des Jahres sein sollte. Mit 10,5 Mio. EUR blieb das Unternehmen nicht nur hinter unseren Erwartungen, sondern auch dem Vorjahreswert zurück (MONe: 13 Mio. EUR, Q4/24: 11,5Mio. EUR). Ein stagnierender digitaler Werbemarkt hat hier das Momentum der VIS.X-Plattform ausgebremst. Das operative Ergebnis (EBITDA) reduzierte sich auf ca. 2,4 Mio. EUR (Vj. 5,2 Mio. EUR) und verfehlte die Zielspanne (4,0 bis 5,0 Mio. EUR) deutlich. Unter dem Strich steht ein voraussichtlicher Konzernverlust von -0,4 Mio. EUR (Prognose: 1,0 bis 2,0 Mio. EUR Gewinn). Prognoseanpassung schafft realistische Basis: Wir haben unsere Schätzungen für 2026 und 2027 konservativ angepasst. Für 2026 erwarten wir nach Wegfall von belastenden Sondereffekten in 2025 (siehe Comment vom 23.10.) eine deutliche Erholung der Profitabilität auf ein EBITDA von ca. 4,2 Mio. EUR bei einem Umsatz von 42 Mio. EUR. Ausgehend von einer Stabilisierung des Werbemarktes sollte der hohe operative Hebel der VIS.X-Plattform wieder voll zur Geltung kommen. Fazit: Die aktuelle Ergebnisentwicklung spiegelt eine realistische Anpassung an das derzeit anspruchsvolle Marktumfeld im digitalen Werbesektor wider. Für das Geschäftsjahr 2026 liegt der Fokus nun darauf, die Resilienz des Geschäftsmodells unter Beweis zu stellen und zu untermauern, dass die jüngsten Margen-Herausforderungen im programmatischen Markt lediglich eine vorübergehende Konsolidierungsphase darstellen. Gleichzeitig bietet der aktuelle Kurssturz auf 7,50 EUR ein Chance-Risiko-Profil, das für antizyklische Anleger attraktiv sein dürfte. Mit einem EV/EBITDA 2026e von lediglich ca. 6,0x ist das Enttäuschungspotenzial weitgehend eingepreist. Die technologische Substanz der VIS.X-Plattform und das über dem Gesamtmarkt liegende Umsatzwachstum bleiben die zentralen Stützen der langfristigen Equity Story. Wir gehen von einer schrittweisen Normalisierung der Rohertragsmargen ab 2026 aus, woraus beträchtliches Upsidepotenzial für die Aktie erwächst. Wir bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung bei einem auf 15,00 EUR reduzierten Kursziel. 