Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: YOC AG - von Montega AG

02.02.2026 / 16:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu YOC AG

     Unternehmen:               YOC AG
     ISIN:                      DE0005932735

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.02.2026
     Kursziel:                  15,00 EUR (zuvor: 24,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Operative Delle tiefer als erwartet - Guidance 2025 deutlich verfehlt

Die YOC AG hat am 30.01. vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025
veröffentlicht und dabei sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisprognose
signifikant verfehlt.

Umsatzwachstum verliert an Dynamik: Mit einem vorläufigen Jahresumsatz von
37,1 Mio. EUR (Vj. 35,0 Mio. EUR) verzeichnete YOC zwar ein Plus von ca. 6%
yoy in einem überaus herausfordernden Umfeld, liegt damit aber spürbar unter
der Guidance. Besonders enttäuschend verlief das Q4, das saisonal bedingt
eigentlich das stärkste des Jahres sein sollte. Mit 10,5 Mio. EUR blieb das
Unternehmen nicht nur hinter unseren Erwartungen, sondern auch dem
Vorjahreswert zurück (MONe: 13 Mio. EUR, Q4/24: 11,5Mio. EUR). Ein
stagnierender digitaler Werbemarkt hat hier das Momentum der VIS.X-Plattform
ausgebremst.

Das operative Ergebnis (EBITDA) reduzierte sich auf ca. 2,4 Mio. EUR (Vj.
5,2 Mio. EUR) und verfehlte die Zielspanne (4,0 bis 5,0 Mio. EUR) deutlich.
Unter dem Strich steht ein voraussichtlicher Konzernverlust von -0,4 Mio.
EUR (Prognose: 1,0 bis 2,0 Mio. EUR Gewinn).

Prognoseanpassung schafft realistische Basis: Wir haben unsere Schätzungen
für 2026 und 2027 konservativ angepasst. Für 2026 erwarten wir nach Wegfall
von belastenden Sondereffekten in 2025 (siehe Comment vom 23.10.) eine
deutliche Erholung der Profitabilität auf ein EBITDA von ca. 4,2 Mio. EUR
bei einem Umsatz von 42 Mio. EUR. Ausgehend von einer Stabilisierung des
Werbemarktes sollte der hohe operative Hebel der VIS.X-Plattform wieder voll
zur Geltung kommen.

Fazit: Die aktuelle Ergebnisentwicklung spiegelt eine realistische Anpassung
an das derzeit anspruchsvolle Marktumfeld im digitalen Werbesektor wider.
Für das Geschäftsjahr 2026 liegt der Fokus nun darauf, die Resilienz des
Geschäftsmodells unter Beweis zu stellen und zu untermauern, dass die
jüngsten Margen-Herausforderungen im programmatischen Markt lediglich eine
vorübergehende Konsolidierungsphase darstellen. Gleichzeitig bietet der
aktuelle Kurssturz auf 7,50 EUR ein Chance-Risiko-Profil, das für
antizyklische Anleger attraktiv sein dürfte. Mit einem EV/EBITDA 2026e von
lediglich ca. 6,0x ist das Enttäuschungspotenzial weitgehend eingepreist.
Die technologische Substanz der VIS.X-Plattform und das über dem Gesamtmarkt
liegende Umsatzwachstum bleiben die zentralen Stützen der langfristigen
Equity Story. Wir gehen von einer schrittweisen Normalisierung der
Rohertragsmargen ab 2026 aus, woraus beträchtliches Upsidepotenzial für die
Aktie erwächst. Wir bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung bei einem auf 15,00
EUR reduzierten Kursziel.



