Pistorius fordert mehr digitale Unabhängigkeit in Europa auch für Verteidigung

Erding, 02. Feb (Reuters) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat eine stärkere digitale Souveränität für Europa angemahnt.

"Mindestens genauso wichtig wie die strategische ⁠Souveränität ist die ‍digitale Souveränität in Europa, ohne die wir nicht in der Lage sein werden, uns so aufzustellen, ‌wie wir es müssen", sagte der SPD-Politiker am Montag bei der Eröffnung des "Innovationszentrums ‍Bundeswehr" in Erding bei München. Die Allianzen und die Verbündeten veränderten sich, sagte er mit Blick auch auf die USA. Entscheidend sei, dass Europa seine Stärken zusammenführe und sich unabhängiger von anderen mache, erklärte Pistorius weiter. "Das ‍gilt gerade für den digitalen Bereich ⁠in besonderer Weise."

Im neuen Innovationszentrum der Bundeswehr sollen künftig breitgefächert Entwicklungen für die Truppe vorangetrieben werden. Deutschlandweit sollen weitere ‍dieser Art folgen, weil sich etwa die Drohnentechnologie rasant entwickelt. Das Zentrum soll Freiräume schaffen, ⁠um Forschung und Entwicklung außerhalb des alten Systems der Bundeswehr zu beschleunigen.

In diesem Zusammenhang forderte Pistorius auch einen neuen Blick auf sogenannte Dual-Use-Forschung an den ‍Universitäten. Damit ist gemeint, ‌dass Ergebnisse sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden. Universitäten haben häufig Vorgaben, auf solchen Gebieten nicht aktiv zu werden. "Ich wünsche mir sehr, dass wir unsere selbst auferlegten Beschränkungen beim Thema Dual-Use-Forschung aufgeben", sagte der Minister. Nur so könne man technologisch in der Spitzengruppe bleiben. "Das ist mein nachdrücklicher Appell, mein nachdrücklicher Wunsch."

