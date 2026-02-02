Präsentation des Jahresabschlusses 2025 der Julius Bär Gruppe

Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Die verwalteten Vermögen (AuM) erhöhten sich um 5% auf rekordhohe CHF 521 Mrd., unterstützt durch solides Netto-Neugeld von CHF 14.4 Mrd.

Der IFRS-Konzerngewinn von CHF 764 Mio. (2024: CHF 1’022 Mio.) und der IFRS-Gewinn pro Aktie (EPS) von CHF 3.72 (2024: CHF 4.98) enthalten eine Reihe zuvor kommunizierter Einmaleffekte.

Der zugrunde liegende* Konzerngewinn vor Steuern stieg um 17% auf CHF 1’266 Mio. bei einem um 6% höheren Betriebsertrag und einem um 1% gestiegenen Geschäftsaufwand.

Die zugrunde liegende Cost/Income Ratio verbesserte sich auf 67.6% (2024: 70.9%).

Die Bruttokosteneinsparungen erreichten bis Ende Jahr auf Run-Rate-Basis CHF 130 Mio., womit die ursprüngliche Zielvorgabe um CHF 20 Mio. übertroffen wurde.

Die Kapitalausstattung von Julius Bär verstärkte sich weiter; die CET1-Kapitalquote gemäss finalem Basel-III-Standard verbesserte sich auf 17.4% (Ende 2024: 14.2%) und die Gesamtkapitalquote auf 24.7% (Ende 2024: 21.1%)**.

Die Bilanz der Gruppe bleibt äusserst liquide; die Liquiditätsdeckungsquote lag Ende 2025 bei 261%.

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung eine unveränderte ordentliche Dividende von CHF 2.60 pro Aktie für das Finanzjahr 2025 vorschlagen.

Stefan Bollinger, Chief Executive Officer der Julius Bär Gruppe AG, sagt: «Wir haben im Jahr 2025 eine starke Leistung erbracht – ein Beleg für unsere Widerstandsfähigkeit, das anhaltende Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden sowie das grosse Engagement unserer Mitarbeitenden. Wir fokussieren uns nun vollumfänglich darauf, profitables Wachstum zu erzielen und unsere strategische Transformation voranzutreiben. Ich bin sehr zufrieden mit der positiven Dynamik, die im gesamten Unternehmen entstanden ist, und mit den spürbaren Fortschritten, die wir in zahlreichen Bereichen gemacht haben: von der Vereinfachung unseres Betriebsmodells und der geschärften Kundenorientierung bis hin zur Stärkung der Governance und der Erneuerung unseres Führungsteams. Alles in allem war 2025 ein erfolgreiches Übergangsjahr und wir sind nun gut aufgestellt, um unsere Mittelfristziele zu erreichen.»

Alternative Performance-Kennzahlen und Überleitungen

Diese Medienmitteilung und andere Investorenmitteilungen enthalten bestimmte Finanzkennzahlen zur vergangenen und zukünftigen Performance und zur finanziellen Situation, die von IFRS nicht definiert oder festgelegt sind. Das Management ist der Meinung, dass diese alternativen Performance-Kennzahlen (Alternative Performance Measures, APM) –einschliesslich der konsistenten Adjustierung der Ergebnisse für Positionen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen (M&A) – nützliche Informationen über die finanzielle und operative Performance der Gruppe liefern. Diese APM verstehen sich als Ergänzung zu den IFRS-Performance-Kennzahlen, jedoch nicht als deren Ersatz. Die Definitionen der in dieser Medienmitteilung und anderen Investorenmitteilungen verwendeten APM sowie die Überleitungen zu den entsprechenden IFRS-Positionen finden sich im Kapitel Alternative Performance Measures des Geschäftsberichtes 2025 (nur in Englisch vorliegend) unter www.juliusbaer.com/APM. Siehe auch Abschnitt Alternative Performance Measures am Ende dieser Medienmitteilung.

Insgesamt verbesserte zugrunde liegende Geschäftsperformance gegenüber Vorjahr

Die Entwicklung des IFRS-Konzerngewinns gegenüber Vorjahr war beeinträchtigt durch die einmalige Auflösung von Steuerrückstellungen im Jahr 2024, durch den Netto-Effekt von CHF 99 Mio. aus dem Abschluss des Verkaufs des inländischen Brasiliengeschäfts – Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda. (Julius Baer Brazil) – im März 2025 sowie durch 2025 verbuchte Netto-Kreditverluste von CHF 213 Mio. Letztere resultierten aus zuvor kommunizierten Erhöhungen von Kreditwertberichtigungen nach einer umfassenden Kreditüberprüfung. Diese war im November von der neuen Risikomanagement-Leitung – unter Berücksichtigung der neu ausgerichteten Strategie von Julius Bär sowie der umfassend überarbeiteten Leitlinien zur Risikobereitschaft – abgeschlossen worden. Ende 2025 wurden die Auswirkungen der erhöhten Kreditwertberichtigungen auf das Finanzergebnis teilweise durch Wiedereingänge aus Kreditwertberichtigungen ausgeglichen, die in erster Linie mit den 2023 angefallenen Kreditverlusten aus dem damals grössten Einzelengagement im Private-Debt-Kreditbuch zusammenhingen. Der IFRS-Gewinn vor Steuern ging im Vergleich zum Vorjahr um 11% auf CHF 938 Mio. zurück. Da sich die IFRS-Ertragssteuern auf CHF 174 Mio. (2024: CHF 32 Mio.) erhöhten, verringerten sich der IFRS-Konzerngewinn und der IFRS-Gewinn pro Aktie um 25% auf CHF 764 Mio. bzw. CHF 3.72.

Auf der üblichen adjustierten Basis der Gruppe (bei der M&A-bezogene Positionen ausgeschlossen sind) ging der Gewinn vor Steuern um 2% auf CHF 1’053 Mio. zurück und die Vorsteuermarge gab um 2 Basispunkte (Bp) auf 21 Bp nach. Da sich die adjustierten Ertragssteuern auf CHF 175 Mio. erhöhten (2024: CHF 32 Mio.), sanken der adjustierte Konzerngewinn und der adjustierte Gewinn pro Aktie um 16% auf CHF 878 Mio. bzw. CHF 4.27. Auf derselben Basis ging die adjustierte Rendite auf dem CET1-Kapital (RoCET1) auf 23% zurück (2024: 32%).

Bei Ausschluss der Auswirkungen der Netto-Kreditverluste aus den adjustierten Ergebnissen 2025 stieg der zugrunde liegende Gewinn vor Steuern um 17% auf CHF 1’266 Mio., während sich die zugrunde liegende Vorsteuermarge um 2 Bp auf 25 Bp verbesserte. Nachdem die zugrunde liegende Steuerquote im Jahr 2024 3% betrug, lag sie 2025 auf einem normalen Niveau von 17%. Der zugrunde liegende Konzerngewinn belief sich auf CHF 1’048 Mio., was einer Zunahme von CHF 1 Mio. entspricht. Der zugrunde liegende Gewinn pro Aktie liegt nach wie vor bei CHF 5.10, und die zugrunde liegende RoCET1 ging (nach einem substanziellen Anstieg des CET1-Kapitals im Vergleich zum Vorjahr) auf 28% zurück.

Steigende Aktienmärkte und anhaltende Netto-Neugeldzuflüsse sorgten für 5% AuM-Wachstum

Vor dem Hintergrund der weiteren Risikoreduzierung im Kundenbuch verzeichnete die Gruppe solide Netto-Neugeldzuflüsse von CHF 14.4 Mrd. (2.9%). Diese stammten vorwiegend von Kundschaft mit Domizil in Schlüsselmärkten in Asien (insbesondere Hongkong, Indien, Singapur und Thailand), Westeuropa (insbesondere Grossbritannien & Irland, Deutschland, Spanien und Portugal) und im Nahen Osten (hauptsächlich Vereinigte Arabische Emirate).

Die positiven Auswirkungen von anhaltenden Netto-Zuflüssen und steigenden globalen Aktienmärkten machten den Effekt des stärkeren Schweizer Frankens (insbesondere gegenüber dem US-Dollar) sowie der Veräusserung und Entkonsolidierung von Julius Baer Brazil (mit AuM von CHF 8 Mrd.) mehr als wett. In der Folge erhöhten sich die AuM um 5% auf rekordhohe CHF 521 Mrd. Die durchschnittlichen monatlichen AuM stiegen um 7% auf CHF 499 Mrd. Einschliesslich der Custody-Vermögen von CHF 93 Mrd. wuchsen die Kundenvermögen um 4% auf ein Allzeithoch von CHF 614 Mrd.

IFRS-Betriebsertrag beeinträchtigt durch Netto-Kreditverluste und Brasilien-Verkauf, doch zugrunde liegender Betriebsertrag dank AuM-Wachstum gestiegen

Der IFRS-Betriebsertrag gab um 3% auf CHF 3’760 Mio. nach (2024: CHF 3’861 Mio.). Der positive Effekt des höheren Erfolgs aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft und der Anstieg des Erfolgs aus Finanzinstrumenten bewertet zu FVTPL (erfolgswirksam zum Fair Value) wurde durch den Rückgang des Erfolgs aus dem Zinsgeschäft, die bereits genannten gestiegenen Netto-Kreditverluste und durch den Rückgang des übrigen ordentlichen Erfolgs mehr als kompensiert. Grund für Letzteres war grösstenteils der Einmaleffekt des Verkaufs von Julius Baer Brazil, hauptsächlich wegen nicht liquiditätswirksamer kumulierter Währungsumrechnungsdifferenzen, die bereits früher im Eigenkapital der Gruppe berücksichtig wurden.

Unter Ausschluss des M&A-bezogenen Effekts auf den Betriebsertrag lag der adjustierte Betriebsertrag unverändert bei CHF 3’861 Mio. Entsprechend beträgt die adjustierte Bruttomarge 77 Bp (2024: 83 Bp). Unter Ausschluss der Auswirkung der CHF 213 Mio. Netto-Kreditverluste auf den adjustierten Betriebsertrag wuchs der zugrunde liegende Betriebsertrag um 6% auf CHF 4’073 Mio., in erster Linie aufgrund des 7%igen Anstiegs der durchschnittlichen monatlichen AuM im Vergleich zum Vorjahr. Die entsprechende adjustierte Bruttomarge nahm um 1 Bp auf 82 Bp ab.

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft erhöhte sich um 5% auf CHF 2’314 Mio. Die wiederkehrenden Erträge (Summe von Beratungs- und Verwaltungsgebühren und Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft aus anderen Dienstleistungen) nahmen um 5% auf CHF 1’822 Mio. zu. Die erhöhte Kundenaktivität führte zu einem Anstieg der Courtagen und des Ertrags aus Wertschriftenemissionen um 12% auf CHF 802 Mio. Der Kommissionsaufwand nahm um 23% auf CHF 310 Mio. zu.

Da sich die zinsabhängigen Ertragskomponenten weiter in Richtung Erfolg aus Finanzinstrumenten bewertet zu FVTPL verlagerten, verringerte sich der Erfolg aus dem Zinsgeschäft um CHF 252 Mio. auf CHF 125 Mio. Obwohl die Kundenausleihungen im Vergleich zum Vorjahr um 1% höher ausfielen, führte die Kombination von anhaltend rückläufigen Zinsen, der relativen Verlagerung zu geringer verzinsten Krediten in Schweizer Franken und ein schwächerer US-Dollar zu einem Rückgang der Zinserträge aus Kundenausleihungen um 29% auf CHF 1’159 Mio. Die Erträge aus dem Treasury-Portfolio (Summe von Zinsertrag aus Schuldinstrumenten zu FVOCI [zum Fair Value durch das sonstige Ergebnis bewertet] und Zinsertrag aus Schuldinstrumenten zu fortgeführten Anschaffungskosten) verringerten sich um 11% auf CHF 530 Mio. und die Zinserträge aus Forderungen gegenüber Banken um 51% auf CHF 139 Mio. Teilweise wegen niedrigeren Zinsen und Wechselkurseffekten sank der Zinsaufwand aus Verpflichtungen gegenüber Kunden um 23% auf CHF 1’398 Mio. und der Zinsaufwand aus Verpflichtungen gegenüber Banken ging um 22% auf CHF 147 Mio. zurück. Eine Netto-Zunahme der Anleiheemissionen in Verbindung mit einer relativen Verlagerung hin zu Euro- und US-Dollar-denominierten Schuldinstrumenten führten zu einem Anstieg des Zinsaufwands aus emittierten Schuldinstrumenten um 22% auf CHF 144 Mio.

Der Erfolg aus Finanzinstrumenten bewertet zu FVTPL erhöhte sich um CHF 326 Mio. bzw. 25% auf CHF 1’608 Mio. Dies widerspiegelt einen bedeutenden Anstieg des Ertrags aus Treasury Swaps wegen höherer Volumina und einer ausgeweiteten durchschnittlichen Differenz zwischen US- und Schweizer Zinsen. Die Erträge aus strukturierten Produkten und Devisenhandel steigerten sich in den ersten vier Monaten von 2025, namentlich während der Volatilitätsspitze Anfang April nach den US-Zoll-Ankündigungen, ehe sie im weiteren Jahresverlauf zurückgingen.

Der adjustierte übrige ordentliche Erfolg erhöhte sich um CHF 14 Mio. auf CHF 26 Mio.

Verbesserte zugrunde liegende Cost/Income Ratio, nachdem Bruttokosteneinsparungsziel übertroffen wurde

Der Geschäftsaufwand nach IFRS nahm im Vorjahresvergleich um 1% auf CHF 2’823 Mio. zu. Der Personalaufwand erhöhte sich um 3% auf CHF 1’851 Mio. und die Abschreibungen und Wertminderungen auf immateriellen Vermögenswerten gingen um 6% auf CHF 154 Mio. hoch, während der Sachaufwand um 7% auf CHF 722 Mio. zurückging. Die Abschreibungen auf Liegenschaften und Sachanlagen verzeichneten einen Rückgang um 4% auf CHF 96 Mio.

Wie in früheren Jahren umfasst der adjustierte Geschäftsaufwand in der Analyse und Erörterung der Ergebnisse in dieser Medienmitteilung sowie im Management-Report im Auszug aus dem Geschäftsbericht 2025 keine M&A-bezogenen Kosten (CHF 15 Mio. gegenüber CHF 24 Mio. im Jahr 2024). Auf dieser Basis stieg der adjustierte Geschäftsaufwand um 1% auf CHF 2’808 Mio.

Kostensenkungsmassnahmen führten per Ende 2025 zu Bruttoeinsparungen von CHF 130 Mio. auf Run-Rate-Basis. Das ursprüngliche Einsparungsziel von CHF 110 Mio. wurde um CHF 20 Mio. übertroffen. Die Gesamtkosten zur Erreichung dieses Einsparungsziels belaufen sich auf CHF 40 Mio. Wie bereits kommuniziert, strebt die Gruppe im Strategiezyklus 2026–2028 bis Ende 2028 auf Run-Rate-Basis weitere Bruttokosteneinsparungen von CHF 130 Mio. durch strukturelle Effizienzsteigerungen an. Die Gesamtkosten zur Erreichung dieses Einsparungsziels liegen aktuellen Schätzungen zufolge bei rund CHF 65 Mio.

Der adjustierte Personalaufwand stieg um 4% auf CHF 1’848 Mio., teilweise aufgrund höherer Incentive- und leistungsbezogener Kosten, einer Zunahme der Aufwendungen für Vorsorgeeinrichtungen sowie höherer Abfindungszahlungen. Ende 2025 beschäftigte die Gruppe 7’390 Vollzeitkräfte (FTE), 205 FTE weniger als Ende 2024. Der Anstieg um 184 FTE durch die Internalisierung von zuvor externen Mitarbeitenden wurde durch den Rückgang im Zusammenhang mit Julius Baer Brazil (-250 FTE) und durch weitere Massnahmen mehr als wettgemacht. Ende 2025 betrug die Anzahl Kundenberaterinnen und Kundenberater (RM) 1’262 FTE, 118 FTE weniger als im Vorjahr, davon 28 RM-Stellen weniger durch den Verkauf von Julius Baer Brazil.

Der adjustierte Sachaufwand ging um 7% auf CHF 714 Mio. zurück, obwohl sich die Rückstellungen und Verluste um 28% auf CHF 56 Mio. erhöhten. Ohne Rückstellungen und Verluste verringerte sich der adjustierte Sachaufwand um 9% auf CHF 658 Mio. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen einer Verminderung bei den Beratungshonoraren und Rechtskosten sowie tieferen Ausgaben für externe Mitarbeitende zuzuschreiben.

Während sich die adjustierten Abschreibungen auf Liegenschaften und Sachanlagen um 3% auf CHF 96 Mio. reduzierten, erhöhten sich die adjustierten Abschreibungen und Wertminderungen auf immateriellen Werten um 8% auf CHF 150 Mio. Dieser Anstieg war in erster Linie eine Auswirkung höherer IT-bezogener Investitionen der vergangenen Jahre.

Die adjustierte Cost/Income Ratio (ohne adjustierte Rückstellungen und Verluste) erhöhte sich auf 71.3% (2024: 70.9%). Ohne den Effekt der CHF 213 Mio. Netto-Kreditverluste auf den adjustierten Betriebsertrag im Jahr 2025 verbesserte sich die zugrunde liegende Cost/Income Ratio um 3 Prozentpunkte auf 67.6%.

Solide und liquide Bilanz

Trotz der Auswirkungen eines deutlich schwächeren US-Dollars wuchs die Bilanz um CHF 2.4 Mrd. auf CHF 107.5 Mrd. Grund dafür war hauptsächlich die Zunahme der finanziellen Verbindlichkeiten zum Fair Value (Emission von strukturierten Produkten) um 35% bzw. CHF 4.2 Mrd. auf CHF 16.4 Mrd., was teilweise durch den 3%igen Rückgang (CHF 1.9 Mrd.) der Verpflichtungen gegenüber Kunden (Kundeneinlagen) auf CHF 66.8 Mrd. kompensiert wurde.

Die Kredite erhöhten sich um 1% auf CHF 42.1 Mrd., davon CHF 33.8 Mrd. Lombardkredite (+2%) und CHF 8.3 Mrd. Hypotheken (-2%). Das Verhältnis von Ausleihungen zu Einlagen stieg infolgedessen auf 63% (Ende 2024: 61%).

Während die Bargeldbestände und Guthaben bei Zentralbanken um 12% auf CHF 7.2 Mrd. zurückgingen, erhöhten sich die Forderungen aus Securities-Financing-Geschäften um 70% auf CHF 9.8 Mrd. Das gesamte Treasury-Portfolio, erfasst in allen finanziellen Vermögenswerten zu FVOCI (Rückgang um 18% auf CHF 8.7 Mrd.) und anderen finanziellen Vermögenswerten zu fortgeführten Anschaffungskosten (Zunahme um 24% auf CHF 6.5 Mrd.), verringerte sich um 4% auf CHF 15.3 Mrd.

Das den Aktionären der Julius Bär Gruppe AG zurechenbare Eigenkapital stieg um 6% auf CHF 7.2 Mrd.

Die Bilanz bleibt sehr liquid bei einer Liquiditätsdeckungsquote von 261% (Ende 2024: 292% bzw. 282% auf pro forma-B3F-äquivalenter Basis).

Solide Kapitalisierung

In der Schweiz wurde der finale Basel-III-Standard (B3F) zu Beginn des Geschäftsjahres 2025 umgesetzt. Im Vergleich zum Jahresende 2024 hat das CET1-Kapital um CHF 0.4 Mrd. bzw. 10% auf CHF 3.9 Mrd. zugenommen. Die kombinierten positiven Effekte aus dem erwirtschafteten Konzerngewinn und der anhaltenden Umkehr (Pull-to-Par) der Wertminderung (2021 und 2022) der im Treasury-Portfolio der Gruppe gehaltenen Anleihen (zum FVOCI bewertete finanzielle Vermögenswerte) übertrafen die Auswirkung der einbehaltenen Beiträge für eine Dividende deutlich. Nach der Platzierung von Perpetual Tier 1 Subordinated-Anleihen über USD 400 Mio. im Februar 2025 und der Rückzahlung von Perpetual Tier 1 Subordinated-Anleihen über CHF 350 Mio. im Juni 2025 erhöhten sich das Tier 1 Kapital um 4% auf CHF 5.5 Mrd. und das Gesamtkapital um 5% auf CHF 5.6 Mrd.

Die risikogewichteten Aktiven (RWA) beliefen sich auf CHF 22.7 Mrd. Die Kreditrisikopositionen betrugen CHF 11.0 Mrd., operationelle Risikopositionen CHF 9.3 Mrd., Marktrisikopositionen CHF 1.8 Mrd. und nicht gegenparteibezogene Risikopositionen CHF 0.6 Mrd. Im Vergleich dazu lagen die gesamthaften RWA Ende 2024 bei CHF 20.2 Mrd. bzw. CHF 25.2 Mrd. auf pro forma-B3F-äquivalenter Basis.

Diese Entwicklungen führten zu einer CET1-Kapitalquote von 17.4% (Ende 2024: 17.8% bzw. 14.2% auf pro forma-B3F-äquivalenter Basis) und einer Gesamtkapitalquote von 24.7% (Ende 2024: 26.4% bzw. 21.1% auf pro forma-B3F-äquivalenter Basis). Das Gesamtengagement stieg um 3% auf CHF 111 Mrd., die Tier 1 Leverage Ratio lag unverändert bei 4.9%.

Die Kapitalisierung der Gruppe bleibt somit solide: Die CET1-Quote und die Gesamtkapitalquote liegen weiterhin deutlich über den eigenen Untergrenzen der Gruppe von 11% bzw. 15% und sehr deutlich über den Ende 2025 geltenden regulatorischen Mindestanforderungen von 8.3% bzw. 12.5%. Die Tier 1 Leverage Ratio befindet sich weiterhin komfortabel über der regulatorischen Mindestanforderung von 3.0%.

Antrag auf unveränderte ordentliche Dividende von CHF 2.60 pro Aktie

Im Rahmen der Kapitalausschüttungspolitik der Gruppe wird der Verwaltungsrat der Julius Bär Gruppe AG für das Geschäftsjahr 2025 eine unveränderte ordentliche Dividende von CHF 2.60 pro Aktie beantragen. Unter Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre an der Generalversammlung vom 9. April 2026 erfolgt die Auszahlung der Dividende am 15. April 2026. Die Dividende unterliegt der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%.

Rückkehr zu solidem Fundament und positive Dynamik zur Erreichung der 2026–2028 Ziele

Neben der starken zugrunde liegenden finanziellen Performance markierte das Jahr 2025 den Startpunkt einer umfassenden mittelfristigen Transformation von Julius Bär. Dabei wurden in zwei zentralen Bereichen wesentliche Fortschritte erzielt: i) konsequente Adressierung und Bewältigung von Altlasten bei gleichzeitig kontinuierlicher Risikoreduktion des Geschäfts, ii) Festlegung und erfolgreiche Umsetzung der neuen strategischen Ausrichtung, die den Stakeholdern im Juni 2025 vorgestellt wurde.

Mit den nun geltenden überarbeiteten Leitlinien zur Risikobereitschaft, die jetzt vollständig auf das Kerngeschäft Wealth Management ausgerichtet sind, sowie nach Abschluss der Kreditüberprüfung und einer grundlegenden Optimierung der Risikoprozesse und -organisation hat die Gruppe Altlasten erfolgreich aufgearbeitet und Geschäftsrisiken weiter reduziert. Gleichzeitig wurde eine Reihe konsequenter Massnahmen umgesetzt, um die Governance und die Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisation zu stärken. Dazu gehört die Vereinfachung des Betriebsmodells, die Überarbeitung des Vergütungssystems und die Einführung eines gruppenweiten Culture & Conduct-Programms. Zudem wurde eine neue Führungsstruktur geschaffen mit einer schlankeren und erneuerten Geschäftsleitung sowie den Ernennungen eines neuen Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer und Chief Operating Officer.

Gleichzeitig wurden wichtige Meilensteine bei der Umsetzung der zentralen strategischen Prioritäten erzielt: Ausgewogenheit zwischen Wachstum, Risiko und Kostendisziplin – unterstützt durch technologische und kulturelle Transformation. Im Bereich Kosten und Effizienz hat die Gruppe ihre Ziele für das Kostensenkungsprogramm 2025 übertroffen, eine neue globale Finanzplattform eingeführt und in der Schweiz ein Projekt zur Modernisierung der IT-Infrastruktur gestartet.

Im Hinblick auf die Wachstumsambition von Julius Bär wurden mehrere Massnahmen in den Bereichen Produktivität der Frontorganisation, Kundenangebot, Produktdurchdringung und geografische Präsenz eingeleitet. Zusätzliche Impulse wurden durch die neue Einheit Global Products & Solutions erzielt, die nun vollständig operativ ist. Um die Umsetzung weiter zu unterstützen und insbesondere das organische Wachstum zu fördern, hat die Gruppe ein dediziertes, dreijähriges Revenue & Growth-Programm lanciert.

Insgesamt war 2025 ein entscheidendes Übergangsjahr für die Gruppe, das ein stärkeres Fundament und eine positive Dynamik bei der Umsetzung geschaffen hat. Julius Bär ist nun gut aufgestellt in den Strategiezyklus 2026–2028 gestartet und ist auf Kurs, um die Mittelfristziele zu erreichen.



* Unter Ausschluss von 2025 verbuchten M&A-bezogenen Positionen und Netto-Kreditverlusten.

** Die Kapitalquoten per Ende 2024 auf pro forma finalem Basel-III-Standard-äquivalenter Basis.

__________________________



Die Ergebniskonferenz für Analysten und Investoren durch Stefan Bollinger (Chief Executive Officer) und Evie Kostakis (Chief Financial Officer) wird um 8.30 Uhr (MEZ) via Webcast übertragen. Im Anschluss erfolgt um 10.15 Uhr (MEZ) eine Präsentation für die Medien. Sämtliche Unterlagen (Präsentation, Auszug aus dem Geschäftsbericht 2025, Zeitreihen-Tabellen sowie die vorliegende Medienmitteilung) stehen unter www.juliusbaer.com zur Verfügung.

Diese Medienmitteilung liegt auch in englischer Sprache vor. Massgebend ist die englische Version.

