Pressestimme: 'Handelsblatt' zum designierten Fed-Chef Kevin Warsh

dpa-AFX · Uhr
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum designierten Fed-Chef Kevin Warsh:

"Der eigentliche Lackmustest folgt an den Märkten. Notenbanker sind keine Erfüllungsgehilfen des Präsidenten, ihr Mandat lautet, für Preisstabilität und Vollbeschäftigung zu sorgen. Selbst auf dem wichtigen Posten des Vorsitzenden ist Warsh nur einer von zwölf im Offenmarktausschuss der Fed, und dieses Gremium entschied in den vergangenen Jahrzehnten traditionell im Konsens. Powells Amtszeit als Fed-Chef endet im Mai, aber er könnte als einfaches Mitglied des Führungsgremiums bleiben - ein Szenario, das immer wahrscheinlicher wird. In dieser Rolle könnte er einen allzu aggressiven Zinssenkungskurs blockieren. Ein Patt im Gremium wäre historisches Neuland."/yyzz/DP/he

