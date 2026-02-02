Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Zahnarztkosten

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Zahnarztkosten:

"Der Wirtschaftsrat der CDU hat jetzt - man muss hinzufügen: mal wieder - angeregt, zahnärztliche Behandlungen komplett aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Kassen zu streichen. Die Linke sieht ärmere Menschen schon vor die Wahl gestellt: "Füllung beim Zahnarzt oder Mittagessen für die Kinder". Gut möglich also, dass auch bei diesem Sparvorschlag am Ende gesellschaftliche Aufregung und Spar-Ertrag in keinem günstigen Verhältnis stehen. Zahnärztliche Behandlungen machen nur rund fünf Prozent der Ausgaben gesetzlicher Kassen aus."/yyzz/DP/he

