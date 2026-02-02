Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Warten auf Ukraine-Gespräche

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Warten auf Ukraine-Gespräche:

"Die Bewegungen an vielen Stellen bieten auch neue Chancen für Europa, zugunsten der Ukraine einzugreifen. Denn noch immer hakt es bei den zentralen Streitpunkten über Gebiete und Sicherheit. Es wird über eine Freihandelszone in der Ost-Ukraine gesprochen und über einen EU-Beitritt - der Schutz vor einer erneuten Aggression Russlands bieten könnte. Auch wenn Europa momentan nicht mit am Verhandlungstisch sitzt: Ohne europäische Garantien, Geld und Waffen wird es weder einen verlässlichen Frieden noch Wiederaufbau geben. Kanzler Friedrich Merz hat im Dezember gezeigt, dass er das Heft in die Hand nehmen kann: Es gelang ihm damals, auch die USA zu Verhandlungen nach Berlin zu holen - und die deutsche Hauptstadt zur Bühne der Weltpolitik zu machen. Vielleicht ist jetzt wieder der Moment dafür."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cashgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grundgestern, 08:30 Uhr · Acatis
Renditeanstieg bei Staatsanleihen
"Dass der Zins zurück ist, ist klar positiv"31. Jan. · onvista
Alle Premium-News