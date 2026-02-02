Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Iran/USA

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Iran/USA:

"Trump hat eine große Streitmacht in Nahost zusammengezogen, um Teheran unter Druck zu setzen - und sich damit selbst unter Druck gesetzt. Das weiß auch die iranische Führung. Er lasse sich von den Kriegsschiffen nicht beeindrucken, sagt Regimechef Ali Chamenei - und droht, mit iranischen Raketen die ganze Region in Brand zu setzen. Ein Großangriff der USA könnte Chameneis angeschlagenes Regime stürzen. Aber er spielt auf Zeit, weil er keine politischen Zugeständnisse an die Amerikaner machen will. Das Pokerspiel von Trump und Chamenei ist brandgefährlich. Ein Missverständnis oder ein versehentlich abgefeuerter Schuss könnten zur Katastrophe führen. Hinzu kommen Trumps Unberechenbarkeit und seine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Das letzte Mal, als Amerikaner und Iraner über einen Vertrag zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms verhandelten, dauerte das Jahre. So lange wird Trump nicht warten."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Pistorius: USA brauchen Europagestern, 10:39 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cashgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grundgestern, 08:30 Uhr · Acatis
Renditeanstieg bei Staatsanleihen
"Dass der Zins zurück ist, ist klar positiv"31. Jan. · onvista
Alle Premium-News