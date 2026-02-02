Pressestimme: 'Südwest Presse' zum Reformprozess der katholischen Kirche

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum Reformprozess der katholischen Kirche:

"Wie also ist die Bilanz nach sechs Jahren? In ungekannter Offenheit rangen Laien und Kleriker um ein neues Verständnis der katholischen Sexualmoral und ein Ende der Diskriminierung von homosexuellen oder queeren Menschen, diskutierten über neue Rollen für Frauen in kirchlichen Diensten, mehr Entscheidungsmacht für Laien. Die Fortschritte sind bescheiden. Zwar wurde das kirchliche Arbeitsrecht modernisiert und Segensfeiern ermöglicht für Menschen, die nicht kirchlich heiraten dürfen, doch bei der Aufwertung von Frauen bewegte sich fast nichts."/yyzz/DP/he

