SAP - Was nach dem Kursrutsch jetzt wichtig ist!
HSBC · Uhr
Was nach dem Kursrutsch jetzt wichtig ist!
Mit einem Kursminus von 18% hat die SAP-Aktie im bisherigen Jahresverlauf die „rote (Performance-)Laterne aller DAX®-Titel inne. Mittlerweile notiert das DAX®-Schwergewicht zudem rund 40% unterhalb seines Allzeithochs aus dem Jahr 2025 bei 283,50 EUR. Den beschriebenen Absturz quittieren verschiedene Indikatoren mit einer überverkauften Verfassung. Beispielsweise notiert der MACD auf historisch niedrigem Niveau, während der RSI in seinen unteren Extrembereich abgetaucht ist. Charttechnisch hat die SAP-Aktie zuletzt den Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 167,23 EUR) ausgelotet. Eine weitere Unterstützungszone ergibt sich aus der Kombination der Hochs von 2020 bei rund 142,50 EUR sowie einer aus dem Jahr 2014 stammenden Trendlinie (akt. bei 140,73 EUR). Nach solchen Kurseinbrüchen bieten strukturierte Produkte oftmals besonders attraktive Produktkonditionen. Bei der Auswahl sollten allerdings die wichtigsten technischen Unterstützungen berücksichtigt werden. Um das angeschlagene Chartbild zu verbessern, müsste der Technologietitel indes zumindest die Nackenlinie des zuvor ausgebildeten Doppeltops bei 210 EUR zurückerobern.
SAP (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart SAP
Quelle: LSEG, tradesignal²
