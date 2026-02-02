W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

SAP - Was nach dem Kursrutsch jetzt wichtig ist!

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Was nach dem Kursrutsch jetzt wichtig ist!

Mit einem Kursminus von 18% hat die SAP-Aktie im bisherigen Jahresverlauf die „rote (Performance-)Laterne aller DAX®-Titel inne. Mittlerweile notiert das DAX®-Schwergewicht zudem rund 40% unterhalb seines Allzeithochs aus dem Jahr 2025 bei 283,50 EUR. Den beschriebenen Absturz quittieren verschiedene Indikatoren mit einer überverkauften Verfassung. Beispielsweise notiert der MACD auf historisch niedrigem Niveau, während der RSI in seinen unteren Extrembereich abgetaucht ist. Charttechnisch hat die SAP-Aktie zuletzt den Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 167,23 EUR) ausgelotet. Eine weitere Unterstützungszone ergibt sich aus der Kombination der Hochs von 2020 bei rund 142,50 EUR sowie einer aus dem Jahr 2014 stammenden Trendlinie (akt. bei 140,73 EUR). Nach solchen Kurseinbrüchen bieten strukturierte Produkte oftmals besonders attraktive Produktkonditionen. Bei der Auswahl sollten allerdings die wichtigsten technischen Unterstützungen berücksichtigt werden. Um das angeschlagene Chartbild zu verbessern, müsste der Technologietitel indes zumindest die Nackenlinie des zuvor ausgebildeten Doppeltops bei 210 EUR zurückerobern.

SAP (Weekly)

Chart SAP
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SAP

Chart SAP
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAP

Das könnte dich auch interessieren

Dax-Schwergewicht am Indexende
SAP-Aktie sackt zweistellig ab nach durchwachsenen Zahlen29. Jan. · dpa-AFX
SAP-Aktie sackt zweistellig ab nach durchwachsenen Zahlen
US-Markt im Hintertreffen?
Die Weltwirtschaft treibt die Börsenheute, 08:05 Uhr · dpa-AFX
Die Weltwirtschaft treibt die Börsen
Aktie erholt
Nemetschek erholt nach Bofa-Empfehlungheute, 10:04 Uhr · dpa-AFX
Nemetschek erholt nach Bofa-Empfehlung
Holprige Abschlüsse belasten Aktie
SAP will Wachstum beschleunigen29. Jan. · dpa-AFX
SAP will Wachstum beschleunigen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"heute, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cashgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grundgestern, 08:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News