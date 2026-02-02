Videoanalyse 02.02.2026
Silberpreis: Meine Einschätzung zu den Turbulenzen
onvista · Uhr
Der Silberpreis hat extreme Tage hinter sich. Am Freitag ging es mit dem Kurs des Edelmetalls um mehr als 30 Prozent nach unten. Auch am Montag ist ordentlich Bewegung im Kurs.
Im Video erklärt Profi-Trader Martin Goersch, wie er den starken Rücksetzer am Freitag zu nutzen versucht hat – und was hinter den derzeitigen Turbulenzen beim Silberpreis steckt.
