Wie entwickeln sich Gold und Silber in einem zunehmend unsicheren Marktumfeld? Deutet sich bei US‑Aktien ein Favoritenwechsel an? Und welche Rolle spielt der schwächelnde US‑Dollar für die globalen Börsen? Auch die Entwicklung der Unternehmensgewinne sowie die langfristige Bedeutung des Rohstoffsektors werfen spannende Fragen auf.

Genau hier setzt Stockers Börsencheck an: Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen bei onemarkets by UniCredit) und Christian Stocker (Leitender Aktienstratege bei der UniCredit Bank GmbH) beleuchten regelmäßigen die zentralen Trends an den Finanzmärkten. Verständlich, pointiert und immer mit Blick darauf, was Anleger:innen wirklich wissen sollten.

In der aktuellen Ausgabe geht es um die Frage, ob bei US‑Aktien tatsächlich „Sell“ angesagt ist – und welche Marktkräfte diesen Trend beeinflussen könnten.

Stockers Börsencheck: US-Aktien – Ist „Sell America“ wirklich angesagt? – YouTube