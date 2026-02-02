Stockers Börsencheck: US-Aktien – Ist „Sell America“ wirklich angesagt?
Wie entwickeln sich Gold und Silber in einem zunehmend unsicheren Marktumfeld? Deutet sich bei US‑Aktien ein Favoritenwechsel an? Und welche Rolle spielt der schwächelnde US‑Dollar für die globalen Börsen? Auch die Entwicklung der Unternehmensgewinne sowie die langfristige Bedeutung des Rohstoffsektors werfen spannende Fragen auf.
Genau hier setzt Stockers Börsencheck an: Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen bei onemarkets by UniCredit) und Christian Stocker (Leitender Aktienstratege bei der UniCredit Bank GmbH) beleuchten regelmäßigen die zentralen Trends an den Finanzmärkten. Verständlich, pointiert und immer mit Blick darauf, was Anleger:innen wirklich wissen sollten.
In der aktuellen Ausgabe geht es um die Frage, ob bei US‑Aktien tatsächlich „Sell“ angesagt ist – und welche Marktkräfte diesen Trend beeinflussen könnten.
Jetzt ansehen und am Puls der Märkte bleiben:
Stockers Börsencheck: US-Aktien – Ist „Sell America“ wirklich angesagt? – YouTube
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen