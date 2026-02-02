TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 3. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen 07:00 DEU: Sartorius, vorläufige Jahreszahlen 07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Jahreszahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Jahreszahlen 08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen 08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q4-Zahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen 08:30 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen 09:00 DEU: KSB, Q4-Umsatz 12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen 13:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen 22:00 USA: AMD, Q4-Zahlen 22:00 USA: Amgen, Q4-Zahlen 22:05 USA: Mondelez International, Q4-Zahlen 22:15 USA: Prudential Financial, Q4-Zahlen 23:00 USA: Teradyne, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Hauptversammlung USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen USA: Eaton, Q4-Zahlen USA: Pkw-Absatz 1/26 TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 1/26 16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 12/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Erste Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie, Hannover CYP: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten, Lefkosia

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi