Trading-Chance S&P 500: Short-Chance, wenn…

Monatswechsel-Effekt

Besonders die Aktienmärkte weisen zum Ende des einen und zum Auftakt des folgenden Monats vielfach Stärke auf. Der sogenannte Monatswechsel-Effekt liegt in regelmäßigen Kapitalströmen aus Pensionsfonds begründet, die zum Monatswechsel und auch zur Monatsmitte Kapital in den Markt schießen. Stelle Sie sich einfach nur vor, was effektiv passiert, wenn Sie einen Sparplan haben, bei dem sie monatlich meinetwegen 300 Euro einzahlen. Was macht die Bank damit? Sie investiert das Geld. Es handelt sich nicht etwa um fiktive Buchungen, sondern um reale Kapitalströme. Sie geben Ihrer Bank 300 Euro monatlich, damit diese es in einen Aktien-Sparplan investiert, und die Bank macht genau das. Darum ist der Monatswechsel-Effekt ein starkes Pattern.

Der Effekt ist auch bei anderen Assets zu beobachten, ist jedoch nirgends auch nur ansatzweise so stark, wie bei Aktien-Indizes. Die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P 500 nach Handelstag fünf höher notiert, als zu Beginn von Handelstag eins liegt bei 68 Prozent. Das ist weit weg vom Münzwurf.

Die Ausnahme von der Regel erscheint lukrativ

Spannend ist es, wenn die Käufe durch Pensionsfonds und Sparpläne nicht ausreichen, um zum Monatsauftakt einen positiven Trend zu etablieren. In dem Fall ist offensichtlich so viel Verkaufsneigung im Markt, dass der Kapitalstrom durch Pensionsfonds und Sparpläne nicht ausreicht. Und diese Ausnahmefälle sind absolut lukrativ, wie wir nachfolgend sehen.

WENN an Handelstag (TDOM) 2 das Tief von Handelstag 1 durchbrochen wird, haben wir eine 74-prozentige Wahrscheinlichkeit dafür, dass der S&P 500 zur Monatsmitte (Handelstag 10) niedriger notiert. Im Schnitt büßt er dann 3,1 Prozent an Wert ein.

Das Setup lautet demnach wie folgt: Short, wenn am morgigen Dienstag das Tief im S&P 500 vom heutigen Montag unterschritten wird. Exit an Handelstag fünf zum Handelsende. Als Absicherung bietet sich das Zweifache des ATR (14) an. Derzeit zeigt der 14-Tage ATR einen Wert von 26 Punkten an. Somit wäre ein sinnvoller Stop für dieses Setup bei 52 Punkten gelegen. Bitte beachten Sie, dass wir hier nur ein Trading-Setup zeigen, es aber allein Ihre Verantwortung ist, welche Trades Sie machen oder eben nicht.

Fazit

Eine „Wenn, dann…“-Trading-Chance für den S&P 500. Die Strategie arbeitet mit einer Preisbestätigung, die auch unbedingt einzuhalten ist. Mit 74 Prozent Trefferquote haben wir hier ein ebenso einfaches, wie effektives Trading-Setup. Ein geeignetes Produkt für die Umsetzung haben wir für Sie ausgesucht und stellen es nachfolgend gerne vor.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf S&P 500

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 7000 Punkten. Bei einem aktuellen Preis von 6939 Zählern ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 70. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UN2GXQ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 7000 Pkt

Unterstützungen: 6500 Pkt

Open end Turbo Bear Optionsschein auf S&P 500

Basiswert S&P 500 WKN UN2GXQ ISIN DE000UN2GXQ9 Basispreis 7000 Punkte K.O.-Schwelle 7000 Punkte Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 70 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

