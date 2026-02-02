US-Konjunktur

ISM-Industriestimmung verbessert sich unerwartet deutlich

(dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich zum Jahresstart merklich verbessert. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg im Januar um 4,7 Punkte auf 52,6 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte.

Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf 48,5 Punkte erwartet. Der ISM-Index steigt damit wieder über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.

Besonders deutlich stieg der Unterindex für neue Aufträge. Auch der Preis- und der Beschäftigungsindikator legten zu. Der Beschäftigungsindikator liegt aber weiter unter der Wachstumsschwelle./jsl/he

