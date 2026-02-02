Verdi-Streik im Nahverkehr trifft Millionen Pendler bei eisigen Temperaturen

Berlin/Köln, 02. Feb (Reuters) - Der nahezu bundesweite Verdi-Streik im Nahverkehr hat am Montagmorgen Millionen Pendler bei teils frostigen Temperaturen und vereisten Straßen getroffen. In 150 Städten ⁠waren rund 100.000 Bus- ‍und Straßenbahnfahrer sowie weitere Beschäftigte zum Ausstand aufgerufen. In weiten Teilen Deutschlands brach der öffentliche Nahverkehr fast völlig zusammen. Der Bahn-Regionalverkehr sowie ‌S-Bahnen blieben dagegen weitgehend in Betrieb. Niedersachsen war als einziges Bundesland nur indirekt betroffen, da dort noch Friedenspflicht ‍herrscht. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte fehlende Angebote der Arbeitgeber seit November 2025 beklagt und daher zum Streik aufgerufen.

Kern der Forderungen ist die Entlastung durch eine verkürzte Wochenarbeitszeit. Zudem verlangt die Gewerkschaft deutlich verlängerte Ruhepausen sowie höhere Zuschläge für belastende Nacht- und Wochenendarbeit. Nur so ließe sich die hohe Fluktuation ‍im Fahrdienst stoppen. In fünf Ländern geht es ⁠zusätzlich um eine deutliche Lohnsteigerung.

An den Bahnhöfen war der Frust am Montagmorgen deutlich spürbar. "Es ist eiskalt, und kein Bus kommt", schimpfte eine Wartende in Köln. Viele zeigten zwar ‍Verständnis für die Belastung der Fahrer, kritisierten jedoch den Zeitpunkt des Streiks mitten im tiefsten Winter. In einigen Bundesländern ⁠wie Berlin oder Brandenburg sorgten Schulferien für etwas Entspannung.

Die Beschäftigten im ÖPNV seien an ihrer Belastungsgrenze, sagte Frank Michael Munkler, Verdi-Sprecher in Köln. "Ich finde es gut, wenn mein Straßenbahnfahrer und meine Busfahrerin ausgeschlafen sind, ‍um mich durch die Gegend zu fahren, ‌und nicht übermüdet sind." Die Gewerkschaft fordert daher eine verbindliche Ruhezeit von mindestens elf Stunden zwischen den Schichten. Viele Mitarbeiter hätten lange Anfahrtswege, wodurch bei langen Diensten kaum Zeit für ausreichend Schlaf bleibe.

Es werde weitere Streiks geben, sollte bis zur zweiten Verhandlungsrunde Anfang März kein ernsthaftes Angebot der Arbeitgeber vorliegen, sagte der Gewerkschaftssprecher. Man denke über längere Ausstände von bis zu 48 Stunden oder über sogenannte Wellenstreiks nach, bei denen gezielt einzelne Betriebe bestreikt würden. "Wir sind kreativ ⁠und entschlossen."

