DocMorris AG / Schlagwort(e): Anleihe

Vorzeitige Rückzahlung der 6.875%-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026



02.02.2026 / 17:45 CET/CEST





Frauenfeld, 2. Februar 2026

Medienmitteilung

Vorzeitige Rückzahlung der 6.875%-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026

DocMorris Finance B.V. teilt den Anleihegläubigern ihrer im Jahr 2026 fälligen Wandelanleihe mit, dass sie die Option zur vorzeitigen Rückzahlung ausgeübt hat

Nicht gewandelte Anleihensobligationen werden zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen für 80 Tage zurückgezahlt

DocMorris Finance B.V. gibt die Ausübung ihrer Option zur Rückzahlung der am 15. September 2026 fälligen 6.875%-Wandelanleihe («Anleihe», die entsprechenden Anleihensobligationen je eine «Anleihensobligation») am 5. März 2026 zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bekannt.

Die vorzeitige Rückzahlung erfolgt gemäss Bedingung 5.b) der Anleihebedingungen, wonach die Anleihe zurückgezahlt werden kann, wenn zum Zeitpunkt der Mitteilung weniger als fünfzehn (15) Prozent des Gesamtnominalwertes der gemäss den Anleihebedingungen ausgegebenen Anleihensobligationen ausstehend sind. Nach der Abwicklung des am 26. Januar 2026 publizierten Kaufs von Wandelanleihen im Gesamtnominalwert von rund CHF 14.4 Mio. verbleiben rund CHF 8 Mio. und damit deutlich weniger als 15% des ursprünglich ausgegebenen CHF 94.972 Mio. Gesamtnominalwertes.

Die ausstehenden Anleihensobligationen werden zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen für 80 Tage zurückgezahlt. Der letzte Handelstag der Anleihensobligationen an der SIX Swiss Exchange ist der 3. März 2026.

Hinweis zum Wandlungsrecht

Gemäss den Anleihebedingungen kann jede Anleihensobligation im Nominalwert von CHF 1'000 in 41.23711 Namenaktien der DocMorris AG mit einem Nominalwert von je CHF 0.01 gewandelt werden. Dies entspricht einem Wandlungspreis von CHF 24.25 pro Namenaktie, was deutlich über dem Schlusskurs der DocMorris-Aktie vom 2. Februar 2026 liegt. Bruchteile von Aktien werden in bar ausgezahlt. Die bei der Wandlung gelieferten Namenaktien sind mit den ausstehenden Namenaktien fungibel.

Wandlungserklärungen können bis zum 19. Februar 2026, 16:00 Uhr MEZ, bei der Zahl- und Wandlungsstelle (Paying and Conversion Agent) eingereicht werden, wobei Depotbanken oder Effektenhändler den Anleihegläubigern eine frühere Frist setzen können, um die Wandlung zu erklären. Anleihegläubiger werden gebeten, sich diesbezüglich direkt an ihre Bank oder ihren Effektenhändler zu wenden.

Kontakt für Analysten und Investoren

Lisa Lüthi, Senior Investor Relations Manager

E-Mail: ir@docmorris.com

Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

19. März 2026 Jahresergebnis 2025 und Ausblick 2026 (Zürich / hybrid) 16. April 2026 Q1/2026 Trading update 12. Mai 2026 Ordentliche Generalversammlung, Zürich 19. August 2026 Halbjahresergebnis 2026 (Conference Call/Webcast) 15. Oktober 2026 Q3/2026 Trading update

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'000 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit 11 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: DocMorris AG Walzmühlestrasse 49 8500 Frauenfeld Schweiz ISIN: CH0042615283 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2269900

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2269900 02.02.2026 CET/CEST