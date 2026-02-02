Wadephul beginnt Südostasienreise in Singapur

SINGAPUR (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul beginnt seine Reise nach Südostasien und in die Pazifik-Region an diesem Montag in Singapur. In dem Stadtstaat südlich von Malaysia will der CDU-Politiker unter anderem mit Premierminister Lawrence Wong und seinem Amtskollegen Vivian Balakrishnan politische Gespräche führen. Zudem ist eine Rede Wadephuls am Internationalen Institut für Strategische Studien geplant. Am Nachmittag (Ortszeit) will Wadephul nach Neuseeland weiterreisen.

Die Sprecherin des Auswärtigen Amtes hatte bei der Ankündigung der Reise gesagt, Wadephul wolle mit dem Besuch die Zusammenarbeit Deutschlands mit dem wichtigen Innovations- und Handelszentrum Singapur stärken. Unter anderem ist auch ein Unternehmensbesuch des Ministers geplant. Bis Freitag will Wadephul auch noch die Pazifikinsel Tonga, Australien und das Sultanat Brunei besuchen.

2024 Aktionsplan zu Zukunftstechnologien mit Singapur

Deutschland und Singapur hatten die guten bilateralen Beziehungen 2024 mit einem Aktionsplan speziell mit Blick auf Zukunftstechnologien verstärkt. Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Singapur (EUSFTA), das 2019 in Kraft getreten ist, war ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. In der Wirtschaftsmetropole, die als führender Finanz-, Technologie- und Logistikknotenpunkt in der Region gilt, sind rund 10.000 europäische Unternehmen tätig, darunter mehr als 2.000 aus Deutschland.

Das Wirtschafts-Powerhouse Singapur unterhält Freihandelsabkommen mit zahlreichen Ländern, darunter mit China (CSFTA) und den USA (USSFTA). Der Stadtstaat agiert als neutraler Partner und pflegt gute Beziehungen sowohl mit Peking als auch mit Washington./bk/DP/he