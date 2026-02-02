Wadephul: USA bleiben wichtigster Partner für Deutschland und Europa

Singapur, 02. Feb (Reuters) - Deutschland ist nach Ansicht von Außenminister Johann Wadephul trotz aktueller Spannungen weiterhin fest an der Seite der USA.

Die Bundesrepublik befinde ⁠sich nicht in ‍einer "Äquidistanz" zu den Vereinigten Staaten und China, sagte der CDU-Politiker am Montag in Singapur. Washington bleibe der wichtigste Partner ‌für Europa und Deutschland. Zudem sei Europa für seine Sicherheit weiter auf die USA angewiesen, auch ‍wenn es derzeit Themen gebe, die die US-Regierung von der Region entfernten.

Wadephul warnte zugleich vor einer strategischen Hinwendung zu Peking als Reaktion auf Differenzen mit den USA. "Mit offenen Armen zu Präsident Xi zu laufen und zu sagen, all unsere Probleme sind in diesem ‍Moment verschwunden und wir werden euer großer Partner, ⁠wäre die falsche Antwort", sagte der Minister mit Blick auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Die EU setze stattdessen auf den Ausbau ihres Netzwerks ‍an Freihandelsabkommen im asiatisch-pazifischen Raum. Wadephul nannte hierbei geplante Abschlüsse mit Malaysia, Thailand, den Philippinen und Australien ⁠als wichtige Bausteine für einen regelbasierten Handel in Zeiten zunehmenden Protektionismus.

Die transatlantischen Beziehungen waren zuletzt durch Forderungen der US-Regierung unter Präsident Donald Trump belastet worden, die Kontrolle über Grönland zu ‍übernehmen. Auch wenn Trump in ‌der vergangenen Woche eine Drohung mit zusätzlichen Zöllen zurücknahm und ein militärisches Vorgehen gegen die Insel ausschloss, hatte der Vorstoß in Europa für Unruhe gesorgt. Zudem kritisieren US-Regierungsvertreter europäische Länder immer wieder dafür, die Nato-Ziele bei den Verteidigungsausgaben zu verfehlen. Wadephul betonte, die geschlossene europäische Reaktion auf die US-Ansprüche bezüglich Grönlands zeige, dass Europa seine Interessen wahren könne, solange es klare rote Linien ziehe.

