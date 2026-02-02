Weniger Bierdurst: Deutsche Brauer 2025 mit größtem Absatzrückgang seit Jahrzehnten

Berlin, 02. Feb (Reuters) - Die deutsche Bierbranche hat 2025 den stärksten Absatzrückgang seit ⁠Beginn der ‍Zeitreihe 1993 verkraften müssen.

Der Bierabsatz der heimischen Brauereien und Bierlager ‌sank gegenüber dem Vorjahr um 6,0 Prozent oder 497,1 ‍Millionen Liter auf rund 7,8 Milliarden Liter, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte. Erstmals fiel der Bierabsatz unter acht Milliarden ‍Liter. Damit setzte sich ⁠der langfristig rückläufige Trend beim Bierabsatz fort: So setzten die Brauereien und ‍Bierlager 2025 insgesamt 18,9 Prozent oder 1,8 Milliarden Liter ⁠weniger Gerstensaft ab als im Jahr 2015.

Bei den Biermischungen – Bier gemischt mit Limonade, Cola, Fruchtsäften und ‍anderen alkoholfreien ‌Zusätzen – verzeichnete die Branche im Jahr 2025 hierzulande ebenfalls einen Absatzrückgang. Gegenüber 2024 wurden 5,2 Prozent weniger Biermischungen abgesetzt. Sie machten mit 402,0 Millionen Litern 5,2 Prozent des gesamten Bierabsatzes aus.

