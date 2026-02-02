Zahnarzt selbst bezahlen?: Verbraucherzentralen sagen Nein

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherzentralen lehnen einen Vorstoß des Wirtschaftsrates der CDU zur privaten Bezahlung aller Zahnarztleistungen strikt ab. "Wenn wir Über- und Fehlversorgung in der medizinischen Versorgung abbauen, benötigen wir keine Leistungskürzungen mehr. Auch nicht bei der zahnärztlichen Versorgung, wo die Versicherten schon heute hohe Zuzahlungen und Eigenleistungen schultern müssen", betonte Vorstandschefin Ramona Pop in Berlin.

Pop räumte Bedarf an strukturellen Reformen im Gesundheitswesen ein und nannte dabei einen konsequenten Umbau durch Spezialisierung der Krankenhäuser. Sie mahnte aber zugleich, die gesetzliche Krankenversicherung sei ein wichtiger Grundpfeiler des gesellschaftlichen Zusammenhalts. "Sie ist mehr als nur eine Risikoversicherung, die nur für Notfälle da ist. Sie ist Grundprinzip der staatlichen Daseinsvorsorge und eines funktionsfähigen Staates."

Der Wirtschaftsrat der CDU ist eine parteinahe Organisation und keine CDU-Vereinigung.